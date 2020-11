Procimmo: le fonds Immo56 étoffe son résultat net au 1er semestre 2020/21

Zurich (awp) - Le fonds Immobilier-CH pour Institutionnels 56j (Immo56) du gestionnaire vaudois Procimmo a engrangé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21 des revenus locatifs de 9,98 millions de francs suisses, en hausse de 7,7%. La rentabilité a pris l'ascenseur, le bénéfice net progressant de 9,6% à 4,92 millions, selon un compte rendu diffusé vendredi.

Le taux de vacance a été abaissé à 3,0%, contre 4,0% six mois plus tôt et les pertes sur loyer attribuées à la crise sanitaire ne représentent que 0,34% des loyers facturés, soit moins de 35'000 francs suisses.

Les revenus locatifs doivent continuer à progresser d'ici fin mars et le bouclement de l'exercice décalé, pour franchir la barre des 15,5 millions.

La direction travaille par ailleurs à une augmentation de capital entre janvier et février prochain, dont le produit sera destiné à des rénovations ainsi qu'à une réduction de l'endettement sous la barre de la règlementation en vigueur. Le coefficient d'endettement atteignait 37,44% fin septembre, contre 35,33% douze mois plus tôt.

jh/fr