Procimmo rebaptise un de ses fonds immobiliers

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fonds immobiliers Procimmo a rebaptisé un de ses produits. Anciennement connu sous le nom "Polymen Fonds Immobilier", il sera renommé "Procimmo Residential Lemanic Fund", indique l'entreprise lausannoise mardi.

Le changement interviendra au 21 octobre, précise le communiqué, alors que le gestionnaire de fonds a entamé un processus de mise en valeur de sa marque "Procimmo" au printemps dernier à travers ses produits.

Procimmo Residential Lemanic Fund se concentre sur la Suisse romande, en particulier sur les villes de Genève et Lausanne. Il investit sur des propriétés présentant un taux de vacance faible et aux loyers modérés, afin d'attirer de nouveaux locataires et de les fidéliser. Il s'adresse ainsi à des investisseurs à la recherche de rendements stables.

Il compte 44 propriétés et dispose de fonds d'environ 540 millions de francs suisses.

ol/ck