Productivité: l'agroéquipement explique une grande part des écarts entre pays (étude)

Dépêche - Publié le 23.03.2021

«Les disparités d'utilisation des agroéquipements, et surtout de types de matériel utilisé (qualité et âge), expliquent une part non négligeable des écarts» de productivité entre pays, selon une étude parue dans The Quarterly Journal of Economics que relaye le Centre d'études et de prospective (CEP) du ministère de l'Agriculture. Cette étude, focalisée sur les tracteurs, concerne 16 pays à différents stades de développement économique, dont la France. «Les qualités variables du capital productif, qu'elles soient d'origine (lors de l'achat) ou liées au vieillissement des matériels, expliquent environ 16 points des variations de productivité du travail, souligne le CEP. Ainsi, quand on ne prend pas en compte son hétérogénéité, le matériel contribue pour 21% aux écarts de productivité entre pays. À l'inverse, quand l'hétérogénéité est intégrée dans les calculs, ce sont 37% des différences internationales de productivité du travail qui sont expliqués. Et l'amélioration de la qualité des équipements, qui est évaluée à 4,2% par an, expliquerait entre un cinquième et un tiers des gains de productivité observés entre 1990 et 2014, augmentant avec le degré de développement du pays.»