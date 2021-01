Produits de Base /Métaux Un net rebond prévu

Après une décennie de performances modestes, le cours des matières premières devraient afficher un net rebond à l’avenir, selon la plupart des analystes. Certains estiment même que le marché haussier structurel affiché serait comparable à celui des années 2000.



Si la crise sanitaire a provoqué un recul des cours de la plupart des matières premières, les cours des métaux se sont redressés sur les dernières semaines de 2020.

Un nouveau cycle haussier pour les cours des métaux

Fin décembre 2020, le cours du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis 2013 à près de 8.000 dollars la tonne et le fer a atteint son plus niveau depuis sept ans (160 dollars la tonne). Le redressement des prix provient essentiellement du redémarrage de l'économie chinoise, la Chine étant le premier consommateur de matières premières dans le monde. Selon certains analystes, après une décennie de sous-investissement, les cours devraient bénéficier d'un cycle haussier structurel long, comparable à celui des années 2000, qui avait été alimenté par la demande en provenance des pays émergents. Cette fois, les principaux plans de relance mis en place en Chine, en Europe et aux Etats-Unis devraient bénéficier aux métaux. L'exemple du minerai de fer, qui sert à fabriquer de l'acier, est significatif. Son cours ne cesse de progresser face à une demande chinoise qui ne se dément pas et une offre revue à la baisse. En effet, le géant brésilien Vale a révisé à la baisse ses perspectives de production. Les investisseurs craignent donc une pénurie au premier trimestre 2021.

Le nickel, métal clé de la transition écologique

Le succès des véhicules électriques, dont les batteries sont fabriquées en nickel, va faire exploser la demande de ce métal. Cette demande devrait grimper à 1 million de tonnes d'ici à 2030, contre 100.000 aujourd'hui. Les principaux gisements se trouvent en Indonésie et les industriels craignent que les projets en cours ne soient pas suffisants pour répondre à la demande. Tesla est donc entré en discussions avec le plus grand groupe minier au monde, BHP, pour sécuriser son approvisionnement. Les négociations portent notamment sur le prix. Le patron de Tesla, Elon Musk, pointe également les enjeux environnementaux liés à l'extraction du nickel : une tonne de ce métal génère au moins 10 tonnes de résidus miniers.