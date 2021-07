Produits de Base /Métaux : flambée des cours Analyse sectorielle

Les prix des matières premières sont globalement soutenus par l'accélération économique en 2021, liée à la vaccination. A cela s'ajoute une consommation accrue de métaux suite à la lutte des gouvernements contre le réchauffement climatique. Les experts prévoient des hausses très conséquentes des cours des principaux métaux, en moyenne annuelle, en 2021.



Des performances excellentes

La hausse des cours des métaux a soutenu les résultats des géants miniers sur 2020. Rio Tinto a enregistré un résultat net annuel en hausse de 20% à 9,8 milliards de dollars, soit sa meilleure performance sur les neuf dernières années. Elle s'explique par l'envolée des cours du minerai de fer . Sur l'année, le prix du minerai a progressé de 70% suite à la forte demande en provenance de Chine.

Quant à BHP, le plus gros producteur mondial de minerais, son bénéfice hors éléments exceptionnels a bondi de 16%, à 6 milliards de dollars au premier semestre (à fin décembre) de son exercice décalé. Là encore, ce résultat a été porté par la hausse des cours du minerai de fer et par des exportations records de l'Australie occidentale. En revanche des dépréciations d'actifs de 1,6 milliard ont fait plonger son bénéfice net de 20% à 3,9 milliards de dollars sur les six mois qui se sont achevés le 31 décembre. Le dirigeant du groupe est très confiant pour 2021 du fait de la reprise économique mondiale et de la transition énergétique.

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.