Poursuivant notre exploration des produits dérivés, nous nous penchons maintenant sur les options. Ces instruments offrent une flexibilité unique, permettant aux investisseurs de naviguer avec agilité dans des marchés volatils. Nous allons détailler leur fonctionnement et leur utilisation dans le cadre de stratégies d'investissement variées.

Dans la première partie de notre décryptage des produits dérivés, nous avons abordé les contrats à terme (futures et forwards). Ces instruments financiers permettent aux investisseurs de s'engager à acheter ou à vendre un certain nombre d'actifs à une date future spécifiée. Une fois ce contrat établi, l'engagement est irrévocable. En revanche, les options offrent une plus grande flexibilité. Ce type de contrat donne aux opérateurs de marché le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif spécifique. Cela signifie que les investisseurs peuvent choisir d'exercer ou non leur option, en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Dans le monde des produits dérivés financiers, il existe deux principaux types d'options : les options d'achat, communément appelées "call", et les options de vente, également connues sous le nom de "put". Globalement, quatre scénarios sont possibles : l'achat d'un call, la vente d'un call, l'achat d'un put et la vente d'un put.

Lorsqu'un investisseur achète une option, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put, il acquiert une position longue sur une certaine quotité de négociation, qui représente le volume de l'actif support concerné par le contrat. Pour obtenir ce droit, l'acheteur paie une prime (ou premium) à l'émetteur de l'option. Cette prime représente le coût de l'option pour l'acheteur de celle-ci.

D'un autre côté, si un investisseur vend une option, il prend une position courte et reçoit la prime de l'option. Bien que l'acheteur de l'option ait le choix d'exercer ou non son droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, le vendeur de l'option est obligé de respecter le contrat si l'acheteur décide d'exercer son option.

Chaque contrat d'option est associé à une date d'expiration spécifique. Si l'option n'est pas exercée avant cette date, elle expire sans valeur et le vendeur de l'option conserve la prime qu'il a reçue. Les contrats d'options peuvent avoir des durées variées, allant de quelques jours à plusieurs années, ce qui offre une grande flexibilité aux différents intervenants du marché.

La prime est indissociable de l'échéance car elle est calculée en fonction de la durée restante avant l'échéance de l'option. Elle est l’addition de deux éléments : la valeur intrinsèque et la valeur temps.

Soit : Prime = valeur intrinsèque + valeur temps

La valeur intrinsèque est la différence entre le prix d'exercice de l'option et le prix actuel de l'actif sous-jacent. Si cette différence est positive, l'option est dite "dans la monnaie" (in the money, situation de plus-value donc). Si elle est négative, l'option est "hors de la monnaie" (out of the money, situation de moins-value) et dans ce cas, sa valeur intrinsèque est nulle.

Une option peut également être “à la monnaie” (at the money), c'est-à-dire que le prix de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice. D’autres nuances existent également comme le “deep out of the money” ou le “deep in the money” pour désigner quand l’option est “très dans la monnaie” ou très en dehors.

La valeur temps, quant à elle, représente la valeur de l'incertitude quant à l'évolution future du prix de l'actif sous-jacent. Plus l'échéance est éloignée, plus les possibilités de fluctuations du prix de l'actif sont grandes, et plus la probabilité que la prévision de l'acquéreur de l'option se réalise est basse. Par conséquent, la valeur temps est généralement plus élevée pour les options dont l'échéance est plus éloignée.

Cependant, à mesure que l'échéance de l'option approche, la valeur temps diminue car l'incertitude quant à l'évolution future du prix de l'actif sous-jacent diminue. À l'échéance, la valeur temps est nulle et la prime de l'option est égale à sa valeur intrinsèque.

Le prix d'exercice, ou "strike", est un terme utilisé dans le domaine des options financières pour désigner le prix auquel l'acheteur d'une option peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent lorsqu'il exerce son option. Les concepts “dans la monnaie” et “en dehors de la monnaie” sont liés au prix d'exercice.

Il est important de souligner que le strike d'une option est fixé lors de la création de l'option et ne peut pas être modifié par la suite. C'est un élément clé du contrat d'option et il est déterminé en fonction du prix de l'actif sous-jacent au moment de la création de l'option.

Les options sont des instruments financiers qui offrent aux investisseurs la possibilité de spéculer, de se protéger contre les risques ou de faire de l'arbitrage. Pour gérer efficacement ces positions en options, les investisseurs utilisent des outils spécifiques, connus sous le nom de "lettres grecques". Ces outils sont dérivés de la formule d'évaluation des options de Black et Scholes et comprennent le delta, le gamma, le thêta, le vega et le rhô. Eh oui serrez vos ceintures, car on va rentrer un peu dans les détails avec le delta.

La formule de Black-Scholes, qui est utilisée pour calculer le prix d'une option, prend en compte plusieurs facteurs, dont le prix actuel de l'actif sous-jacent, le strike, le temps restant jusqu'à l'expiration de l'option, le taux d'intérêt sans risque et la volatilité du prix de l'actif sous-jacent.

D'un point de vue économique et financier, cette formule est utilisée pour évaluer le juste prix d'une option en fonction des conditions actuelles du marché et des attentes futures. Elle permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées sur l'achat ou la vente d'options.

Le delta est un outil essentiel qui mesure la sensibilité du prix d'une option (c'est-à-dire la prime) par rapport au prix de l'actif sous-jacent. En d'autres termes, il indique de combien le prix de l'option va augmenter ou diminuer si le prix de l'actif sous-jacent change d'un euro (en économie, on emploie le terme d’élasticité prix). Le delta est calculé à l'aide de la formule de Black et Scholes et doit être constamment réévalué par l'investisseur. Vous vous doutez bien que l’actif sous-jacent étant lui même coté, son prix évolue en temps réel (ex : pétrole, actions, devises...).

Si le prix de l'actif sous-jacent est très faible par rapport au strike d’un call, ou très élevé par rapport au strike d’un put, le delta sera faible. Cela signifie que le prix de l'option est peu sensible aux variations du prix de l'actif sous-jacent.

C'est parce que dans ces situations, il est peu probable que l'option soit exercée, donc les variations du prix de l'actif sous-jacent ont peu d'impact sur le prix de l'option.

À l'inverse, si le prix de l'actif sous-jacent est proche du strike, le delta sera proche de 0,5 pour un call et de -0,5 pour un put. Cela signifie que le prix de l'option est très sensible aux variations du prix de l'actif sous-jacent. Dans ces situations, il est plus probable que l'option soit exercée, donc les variations du prix de l'actif sous-jacent ont un impact plus important sur le prix de l'option.

Donc, si vous m’avez suivie jusque là, vous aurez compris que le delta d’une option dite out of the money tend vers zéro et à l’inverse, dans le cas d’une option dite in the money, il est proche de 1 pour un call et de -1 dans le cas d’un put.

Pour un call, le delta est calculé comme suit :

Delta = N(d1)

où "N" est la fonction de distribution cumulative de la loi normale centrée réduite et "d1" est donné par :

d1 = [ln(S/K) + (r + σ^2 / 2)T] / σ√T

Dans cette formule, S est le prix actuel de l'actif sous-jacent, K est le strike, r est le taux d'intérêt sans risque, σ est la volatilité du prix de l'actif sous-jacent et T est le temps restant jusqu'à l'expiration de l'option.

Pour une option de vente (put), le delta est calculé comme suit :

Delta = N(d1) - 1

Le delta d'un call est toujours compris entre 0 et 1, tandis que le delta d'un put est toujours compris entre -1 et 0 (d’où le -1 ajouté dans la formule pour le put). Cela reflète le fait qu'une augmentation du prix de l'actif sous-jacent augmente la valeur d'un call et diminue la valeur d'un put. Ce qui reste plutôt logique vu que le détenteur d’un call est avantagé de pouvoir acheter moins cher que le marché, tandis que le détenteur d’un put est désavantagé de vendre moins cher que le marché.

Le delta-euro est une mesure de risque dérivée du delta. Il indique la volatilité attendue du prix de l'option en euros. Il se calcule en multipliant le delta par la volatilité (donc l’écart-type, noté σ) et le prix actuel de l'actif sous-jacent.

Soit : Delta-euro = Delta * σ * cours du sous-jacent

Illustration du concept de delta-euro

Supposons que vous ayez un call sur une action de la société XYZ. Le prix actuel de l'action (S) est de 50 €, le prix d'exercice de l'option (K) est de 45 €, le taux d'intérêt sans risque (r) est de 5%, la volatilité (σ) de l'action est de 20% et le temps restant jusqu'à l'expiration de l'option (T) est de 1 an.

Nous pouvons calculer d1 comme suit :

d1 = [ln(50/45) + (0.05 + 0.20^2 / 2) * 1] / (0.20 * √1)

d1 = 0.22

Si vous regardez dans une table de la loi normale standard, vous verrez que N(0.22) est 0.5871.

Cela signifie que le delta de cette option d'achat est d'environ 0.587. En d'autres termes, si le prix de l'action XYZ augmente de 1 €, le prix de l'option augmentera d'environ 0,59 €. Vous pouvez relâcher votre souffle, car ça y est la partie technique est terminée (ou presque).

En France, Euronext est l'organisateur du marché des options sur indices et actions. Cette entité facilite les échanges entre acheteurs et vendeurs, assure le suivi des risques, garantit le règlement et la livraison des titres si nécessaire.

(Source : Statista)

En 2022, le volume mondial du nombre de contrats d'options échangés a connu une croissance spectaculaire, passant de 9,42 milliards à 54,53 milliards de contrats échangés. L'utilisation accrue des options a conduit à une plus grande exigence en matière de précision et d'adaptation des produits. Pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs et des entreprises, des produits hybrides ont d'abord été introduits, combinant des caractéristiques d'options traditionnelles. Cependant, ces produits se sont avérés insuffisants en termes de diversité et de complexité. C'est ainsi qu'ont émergé les options exotiques, qui ne répondent pas toutes aux conditions des options traditionnelles. Les options exotiques offrent une grande flexibilité et couvrent une large gamme de types, tels que les options à barrière, les options binaires ou digitales, les options sur moyenne, les options forward start, les options composées, les options remboursables, les options extensibles, les options d'échange ou options spread, ou encore les options quanto (liste non-exhaustive).

Se couvrir avec les options

Achat de put

L'achat d'options de vente est une stratégie courante utilisée pour se protéger contre une baisse potentielle du prix d'un actif. Si le prix de l'actif baisse en dessous du prix d'exercice, l'investisseur peut exercer son option de vente, vendant ainsi l'actif à un prix supérieur à sa valeur de marché actuelle. Cette technique engendre un certain coût, qui est la prime à payer au vendeur du put (avec les frais de transaction).

Vente de call

La vente d'options d'achat peut également servir de couverture, en particulier pour les investisseurs qui possèdent déjà l'actif sous-jacent. En vendant une option d'achat, l'investisseur perçoit une prime, qui peut compenser partiellement une éventuelle baisse du prix de l'actif. Cependant, cette stratégie peut constituer un manque à gagner : si le prix de l'actif augmente fortement, l'investisseur pourrait être obligé de vendre l'actif à un prix inférieur à sa valeur de marché. Évidemment l’acheteur de l’option mène la danse et ne lève l’option que si tel est son intérêt.

Prenons un exemple simple pour illustrer comment un investisseur peut se couvrir avec des options :

Supposons que vous possédez 100 actions d'une entreprise X (je sais ce que vous pensez, non ce n’est pas Twitter..), qui se négocient actuellement à 50€ par action. Vous avez donc une position de 5 000€ dans cette entreprise. Vous pensez que le prix de l'action pourrait baisser dans les prochains mois, mais vous ne voulez pas vendre vos actions.

Pour vous protéger contre une éventuelle baisse du prix de l'action, vous pouvez acheter une option de vente (put) qui vous donne le droit de vendre vos actions à un prix fixe, appelé prix d'exercice, et ce pendant une certaine période.

Supposons que vous achetiez une option de vente avec un prix d'exercice de 45€ qui expire dans trois mois, et que cette option coûte 2€ par action (ou 200€ pour 100 actions).

Deux scénarios peuvent alors se produire :

Le prix de l'action chute à 40€. Vous pouvez exercer votre option de vente, ce qui vous permet de vendre vos actions pour 45€ chacune, malgré le fait qu'elles ne valent plus que 40€ sur le marché. Votre perte nette est donc de 5€ par action (50€ - 45€), plus le coût de l'option de 2€, soit une perte totale de 7€ par action, ou 700€ pour 100 actions. Sans l'option de vente, votre perte aurait été de 10€ par action, soit 1 000€ pour 100 actions.

à 40€. Vous pouvez exercer votre option de vente, ce qui vous permet de vendre vos actions pour 45€ chacune, malgré le fait qu'elles ne valent plus que 40€ sur le marché. Votre perte nette est donc de 5€ par action (50€ - 45€), plus le coût de l'option de 2€, soit une perte totale de 7€ par action, ou 700€ pour 100 actions. Sans l'option de vente, votre perte aurait été de 10€ par action, soit 1 000€ pour 100 actions. Le prix de l'action reste stable ou augmente. Vous n'exercez pas votre option de vente, car vous pouvez vendre vos actions à un prix plus élevé sur le marché. Votre perte est limitée au coût de l'option, soit 2€ par action ou 200€ pour 100 actions.

Dans les deux cas, l'achat de l'option de vente vous a permis de limiter vos pertes potentielles. C'est un exemple simple de couverture avec des options.

Notion de vente de put

Dans cet exemple, nous allons examiner deux scénarios différents et comparer leurs résultats.

Le premier scénario est classique, un investisseur achète 100 actions d'une entreprise à 10€ l'unité, pour 1000€.

Dans le deuxième scénario, un investisseur vend un put sur le même sous-jacent, avec un prix d'exercice de 9€ et une prime de 0,5€ par action. Cela signifie que l'investisseur reçoit une prime totale de 50€ (0,5€ x 100 actions) pour la vente de l'option, mais s'engage à acheter les 100 actions à 9€ l'unité si le détenteur de l'option décide de l'exercer.

Maintenant, supposons que le prix de l'action tombe à 8€.

Dans le premier scénario, l'investisseur qui a acheté les actions à 10€ se retrouve avec une moins value latente de 200€.

Dans le deuxième scénario, admettons que l’acheteur lève son option et qu’elle arrive à échéance. Par conséquent, la valeur du put est égale à sa valeur intrinsèque, qui est de 1€ (9€ - 8€).

L'investisseur qui a vendu le put est obligé d'acheter les 100 actions à 9€ l'unité, soit 1€ de plus que leur valeur actuelle sur le marché. Cela représente une perte de 100€ (1€ x 100 actions).

Cependant, il a reçu une prime de 50€ pour la vente de l'option put, ce qui réduit sa perte à 50€.

En comparant ces deux scénarios, nous pouvons voir que la vente d'options put a engendré moins de perte que l’achat d’actions en direct, lors d'une baisse, tout en pariant sur une hausse de celles-ci (à la nuance près que la vente du put joue aussi la stabilité).

Pour conclure sur l'exemple de la vente de put précédent, il est important de souligner que la vente de put n'est généralement pas une stratégie isolée. En effet, elle s'inscrit souvent dans une approche plus globale, où elle est associée à d'autres options aux caractéristiques variées, que ce soit en termes de position (achat ou vente) ou d'échéance.

Cette combinaison d'options permet généralement de construire une stratégie d'investissement plus sophistiquée, où les risques de pertes sont mieux maîtrisés. La prime peut alors être utilisée pour financer ces montages complexes (Butterfly, Strangle..).

Trading - La journée des quatre sorcières en bourse

La journée des quatre sorcières (quadruple witching day), également connue sous le nom de vendredi des sorcières, est un terme utilisé par les traders pour décrire une journée particulièrement volatile sur les marchés financiers. Elle se produit le troisième vendredi de chaque mois de mars, juin, septembre et décembre, lorsque les contrats sur les options et les contrats à terme sur indices boursiers et actions expirent simultanément.

Cette convergence d'échéances peut entraîner une augmentation significative du volume des échanges et de la volatilité des prix, car les traders cherchent à fermer, rouler ou couvrir leurs positions. C'est pourquoi cette journée est souvent marquée par des mouvements de prix erratiques et imprévisibles.

Bien que la journée des quatre sorcières puisse créer des opportunités pour les traders actifs, elle peut également présenter des risques accrus. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils négocient sur les marchés pendant ces périodes, voire même de ne pas trader - “If most traders would learn to sit on their hands 50% of the time, they would make a lot more money” (Bill Lipschutz, traduction française en image).

Le monde des options est vaste et complexe, offrant une multitude de possibilités pour les investisseurs. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques et les risques associés à chaque type d'option avant de s'engager dans des transactions sur options.