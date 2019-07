Produits structurés: modeste contraction des volumes au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires dans les produits structurés s'est replié de 0,5% au deuxième trimestre sur un an, pour représenter 82 milliards de francs suisses. Ces instruments financiers avaient encore généré 173 milliards de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, rappelle vendredi un compte-rendu concocté par l'Association suisse des produits structurés (ASPS).

Entre avril et fin juin, la catégorie Yield Enhancement a représenté plus de la moitié (53%) des volumes, devançant Leverage (18%), Participation (15%) et Capital Protection (13%).

La composante Equity a constitué la moitié de la valeur totale, devant Foreign Exchange (29%) et Fixed Income (13%).

Le billet vert représentait 39% des devises représentées, suivi par l'euro (34%) et le franc (15%).

