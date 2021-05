Prodware : Activité* en légère croissance au 1er trimestre 2021

Regulatory News:

Chiffre d’affaires IFRS Données non auditées - en M€ 2020 publié 2020 pro-forma* 2021 Variation pro-forma 1er trimestre 46,9 44,0 44,6 +1,4%

*retraité(e) du CA de la filiale en Tunisie et de l’activité Intégration en Israël cédées en cours d’exercice 2020

Bonne résistance de l’activité dans un contexte de marché encore hésitant

Au 1er trimestre 2021, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 44,6 M€ contre 46,9 M€ au 1er trimestre 2020, soit une baisse de 4,9% en données publiées. Retraité de la vente en cours d’année 2020 de la filiale tunisienne et de la cession de l’activité intégration en Israël, la croissance à périmètre constant du groupe affiche +1,4% pro-forma.

Cette performance a été réalisée dans un contexte de marché qui pâtit notamment des impacts des confinements à répétition dans toute l’Europe. A cet effet, l’activité Intégration se contracte, en raison d’une part des restrictions de circulation (le travail à distance ne pouvant être le recours systématique) et d’autre part de l’étalement des projets. Le chiffre d’affaires ressort ainsi à 20,5 M€, soit une baisse pro-forma d’environ 10%. A contrario, les ventes en mode SaaS ont poursuivi leur croissance et ont enregistré une augmentation pro-forma de 10% sur la période pour s’élever à 20,5 M€. Leur poids continue de croître et atteint 20% du chiffre d’affaires contre 17% un an plus tôt. Le chiffre d’affaires de l’Edition en propre est aussi bien orienté à 15,3 M€ et génère une hausse pro-forma de 16%.

Sur le plan géographique, l’activité est dynamique notamment en Allemagne avec une croissance de 9% sur la période à 4,9 M€.

Perspectives

Prodware va poursuivre sur le reste de l’exercice son Plan stratégique 2021- 2025 : « The Place to Be and to Work With » avec un focus très fort sur le Conseil et l’Edition de solutions logicielles sectorielles et métiers innovantes afin d’accompagner ses clients dans la sortie attendue de la crise sanitaire en accélérant leur transformation digitale.

De nombreuses opportunités se sont d’ores et déjà matérialisées avec la signature de projets ambitieux de digitalisation des processus clés des entreprises adaptés dans le cadre des nouveaux enjeux (et usages de travail) et aux évolutions des comportements des consommateurs.

Avec ses partenariats technologiques de premier plan et l’expertise de l’ensemble de ses collaborateurs, Prodware réaffirme sa confiance dans sa capacité à proposer des solutions pleinement innovantes au service de la compétitivité accrue de ses clients.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : le 21 juillet 2021, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 350 collaborateurs présents dans 12 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 172 ,4 M€ en 2020. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

