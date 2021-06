Prodware : Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 2021

Résultat du vote des résolutions

Regulatory News:

Prodware (Paris:ALPRO) :

Conformément aux dispositions de l’article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée du 16 juin 2021 ont été adoptées.

Nombre d’actions composant le capital social : 7 748 042

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 7 332 778

Nombre total de voix 8 861 506

Nombre d’actions des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 3 233 953

Quorum : 44,10%

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 4 508 996

Récapitulatif des votes :

POUR CONTRE ABSTENTION ADOPTION EN % 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 4 508 996 - 100,00% 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 4 508 996 - 100,00% 3 Affectation du résultat 4 488 996 20 000 99,56% 4 Conventions réglementées 4 508 994 2 100,00% 5 Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions 4 376 194 132 802 97,06% 6 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires…. avec maintien du DPS 4 376 194 132 802 97,06% 7 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires…. avec suppression du DPS (offre au public) 4 356 134 152 862 96,61% 8 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires…. avec suppression du DPS (placement privé) 4 356 134 152 862 96,61% 9 Clause de surallocation 4 356 134 132 862 20 000 97,04% 10 Plafond global 4 488 996 20 000 100,00% 11 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes 4 356 134 152 862 96,61% 12 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes 4 356 134 152 862 96,61% 13 Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de BSA - BSAANE avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes 4 356 134 152 862 96,61% 14 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE 4 508 936 60 100,00% 15 Pouvoirs pour les formalités 4 508 996 -

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : le 21 juillet 2021, après Bourse.

