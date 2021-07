Prodware : Bilan semestriel S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWARE (Paris:ALPRO) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 12 522

- Solde en espèces: 49 241,92 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 130 098 titres 774 919,87 € 1 159 transactions VENTE 125 561 titres 752 104,03 € 1 090 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 7 985

- Solde en espèces: 72 057,76 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 14 300

- Solde en espèces: 66 116,84 €

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : le 21 juillet 2021, après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 350 collaborateurs présents dans 12 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 172,4 M€ en 2020. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

Société anonyme au capital de € 5 036 227,30

Siège social : 45, quai de la Seine, 75019 Paris

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 159 130 098 774 919,87 1 090 125 561 752 104,03 04/01/2021 17 3477 20364,09 23 3978 23746,67 05/01/2021 16 1284 7497,28 3 314 1835,49 06/01/2021 4 728 4223,71 6 800 4704 07/01/2021 1 500 2920 1 50 299 08/01/2021 15 2049 11745,07 6 352 2062,65 11/01/2021 11 1150 6592,95 4 718 4142,07 12/01/2021 12 1738 9796,41 12 1420 8049,55 13/01/2021 21 1945 10925,84 4 1190 6723,14 14/01/2021 6 666 3698,96 6 870 4861,56 15/01/2021 3 415 2300,1 20 1886 10603,85 18/01/2021 1 50 295 19 3123 18710,21 19/01/2021 12 2160 12990,89 5 662 4053,69 20/01/2021 0 0 0 6 841 5083,68 21/01/2021 7 425 2540,99 7 724 4365,5 22/01/2021 24 2330 13626,77 7 561 3286,84 25/01/2021 18 2077 11824,36 5 1056 6042,75 26/01/2021 1 117 650,52 5 595 3390,19 27/01/2021 5 400 2261 0 0 0 28/01/2021 11 965 5285,21 3 772 4278,04 29/01/2021 8 432 2363,69 3 350 1925 01/02/2021 10 1158 6315,04 8 1400 7723,94 02/02/2021 6 760 4234,8 29 5117 29074,28 03/02/2021 24 4453 25065,05 6 272 1545,75 04/02/2021 9 865 4877,91 2 398 2256,62 05/02/2021 2 100 568 8 1393 7938,57 08/02/2021 4 222 1268,4 19 1561 8973,88 09/02/2021 6 400 2300 10 1067 6188,81 10/02/2021 1 176 1059,52 13 2422 14609,02 11/02/2021 14 1010 6276,04 10 522 3277,27 12/02/2021 14 1698 10521,15 15 2062 12902,97 15/02/2021 0 0 0 18 2568 16721,53 16/02/2021 16 1953 13011,67 10 1255 8476,14 17/02/2021 19 2222 14865,62 16 1109 7528,89 18/02/2021 39 5127 32617,97 4 1209 7700,85 19/02/2021 12 1410 8592,82 3 487 2995,49 22/02/2021 19 1466 8777,82 8 353 2125,17 23/02/2021 16 1735 10207,35 11 959 5662,32 24/02/2021 6 961 5662,12 19 2700 16053,66 25/02/2021 9 881 5225,12 5 1005 6027,99 26/02/2021 21 3036 17834,68 10 1508 8918,76 01/03/2021 2 147 880,12 27 3403 20477,89 02/03/2021 10 1192 7122,92 7 863 5185,08

03/03/2021 5 587 3526,46 10 912 5525,72 04/03/2021 20 2034 12817,86 18 4258 27299,74 05/03/2021 24 2424 15418,82 25 3147 20227,03 08/03/2021 11 1054 6764,89 9 918 5970,58 09/03/2021 23 3214 20377,72 12 1243 7960,92 10/03/2021 11 968 6105,08 10 1040 6591,42 11/03/2021 11 1452 9209,89 7 1232 7846,12 12/03/2021 21 3633 22677,91 8 1667 10401,08 15/03/2021 23 2217 13546,31 23 2855 17712,99 16/03/2021 18 1849 11281,86 10 1430 8804,8 17/03/2021 13 1107 6730,89 15 990 6058,7 18/03/2021 8 1096 6707,08 8 678 4178,92 19/03/2021 22 1291 7819,33 6 650 3983,01 22/03/2021 4 261 1570,44 12 996 6044,62 23/03/2021 0 1471 8877,04 0 363 2193,25 24/03/2021 18 2297 13667,84 12 1437 8586,79 25/03/2021 13 1317 7782,94 12 1559 9291,8 26/03/2021 7 977 5780,52 10 1507 9018,94 29/03/2021 3 210 1267,6 11 925 5621,97 30/03/2021 6 360 2195,78 4 150 922,01 31/03/2021 11 1385 8418,86 4 716 4358,29 01/04/2021 7 385 2314,08 16 590 3578,82 06/04/2021 0 0 0 11 871 5386,96 07/04/2021 14 1253 7664,85 5 222 1376,84 08/04/2021 7 748 4525,92 5 201 1220,07 09/04/2021 16 1015 6132,63 12 1166 7072,72 12/04/2021 3 1025 6175,01 10 1300 7853,95 13/04/2021 13 1461 8805,15 7 912 5514,96 14/04/2021 3 433 2596,01 8 1232 7426,25 15/04/2021 8 1354 8100,44 6 627 3762 16/04/2021 11 676 4018,41 8 875 5210,63 19/04/2021 9 676 4027,2 5 335 1997,71 20/04/2021 18 2071 11906,39 12 2411 13574,41 21/04/2021 12 1061 5982,87 13 1072 6091 22/04/2021 3 270 1545,8 8 717 4124,33 23/04/2021 10 589 3387,04 14 740 4279,35 26/04/2021 6 662 3859,79 19 874 5134,05 27/04/2021 17 1951 11404,57 20 1816 10714,76 28/04/2021 1 50 299 20 1976 11826,95 29/04/2021 2 150 899 9 566 3415,87 30/04/2021 9 1088 6495,69 12 589 3527,58 03/05/2021 3 295 1770 12 985 5966,93 04/05/2021 7 723 4329,4 9 900 5419,98 05/05/2021 7 510 3070 5 482 2917,26 06/05/2021 7 865 5224,6 7 455 2752,8 07/05/2021 17 2102 12526,45 9 751 4496,99 10/05/2021 0 581 3470,37 0 304 1830,08 11/05/2021 9 1035 6097,29 5 460 2723,2

12/05/2021 3 313 1847,95 6 171 1014,66 13/05/2021 9 939 5488,64 8 482 2793,24 14/05/2021 5 688 3989,99 9 491 2861,7 17/05/2021 8 809 4713,96 7 863 5062,96 18/05/2021 0 0 0 21 2518 15132,17 19/05/2021 10 1190 7061,82 0 0 0 20/05/2021 16 1792 10520,29 5 1557 9189,26 21/05/2021 10 646 3716,24 8 546 3151,02 24/05/2021 19 1647 9387,74 6 360 2067,98 25/05/2021 0 0 0 1 365 2109,7 26/05/2021 8 1040 5958,99 4 225 1294 27/05/2021 5 409 2347,66 6 1076 6216,05 28/05/2021 6 486 2794,94 8 907 5287,54 31/05/2021 12 1776 10175,95 7 412 2382,84 01/06/2021 2 354 2024,88 6 492 2822,06 02/06/2021 6 759 4324,25 4 190 1085,91 03/06/2021 0 0 0 5 621 3586,9 04/06/2021 2 150 864 5 483 2793,38 07/06/2021 3 211 1225,8 2 575 3367,03 08/06/2021 8 831 4774,51 0 0 0 09/06/2021 0 0 0 7 362 2089,83 10/06/2021 9 557 3217,34 2 175 1018,5 11/06/2021 2 250 1458 8 495 2887,19 14/06/2021 11 1038 5996,21 0 0 0 15/06/2021 3 449 2576,23 2 129 741,04 16/06/2021 6 499 2871,05 5 465 2683,7 17/06/2021 8 624 3577,95 4 221 1274,37 18/06/2021 16 1959 11009,19 9 1618 9139,27 21/06/2021 2 450 2543,99 6 151 854,68 22/06/2021 3 393 2228,19 2 91 517,48 23/06/2021 5 307 1740,81 5 470 2679 24/06/2021 3 146 829,98 1 165 940,5 25/06/2021 4 170 965,8 3 322 1843,84 28/06/2021 2 165 943,8 17 1730 10043,52 29/06/2021 2 85 491,3 3 500 2912 30/06/2021 8 853 4892,38 2 336 1936,8

