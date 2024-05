Professeur Parpadelle - Le mystérieux CAC 40

Le professeur Parpadelle explique à sa classe le CAC 40 qui est un indice boursier français regroupant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris, reflétant la santé économique de la France. Sa composition, mise à jour trimestriellement par Euronext, peut changer en fonction des volumes échangés et de la capitalisation flottante. Le professeur mentionne aussi d'autres indices moins connus comme le CAC Next 20, le CAC Mid & Small et le CAC 40 Dividendes Réinvestis.