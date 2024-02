Montréal (awp/afp) - La compagnie Air Canada s'est félicitée vendredi de ses "excellents résultats" au quatrième trimestre et sur l'ensemble de 2023, attribuables selon elle à la forte demande en transport aérien.

Le groupe canadien a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice net de 184 millions de dollars canadiens (126,7 millions d'euros), en hausse par rapport à la même période de l'an dernier (168 millions).

Pour l'ensemble de 2023, Air Canada a dégagé un bénéfice net de 2,28 milliards tandis qu'elle affichait une perte nette de 1,7 milliard un an plus tôt.

"Sur l'ensemble de l'exercice, nous avons enregistré des produits d'exploitation record de 21,8 milliards de dollars, en hausse de 32% par rapport à 2022", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint 5,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en augmentation de 11% par rapport à la même période en 2022.

Il s'est élevé à 21,8 milliards de dollars pour toute l'année 2023, en hausse de 32% par rapport à l'année précédente.

Les revenus en hausse du transporteur sont "principalement" le résultat d'une forte demande et d'un trafic plus élevé.

"Nous sommes fiers d'avoir transporté plus de l'équivalent de la population entière du Canada tout au long de l'année", a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, précisant avoir fait voyager un total de 46 millions de passagers en 2023.

Basée à Montréal, Air Canada a également indiqué que les voyages internationaux ont représenté l'an dernier environ 65% de l'augmentation de ses revenus passagers.

Elle s'attend à une année 2024 marquée encore une fois par la croissance. Le renouvellement prochain de sa flotte d'avions devrait lui permettre de "réaliser (ses) ambitions", a indiqué la direction.

Dès avril, l'entreprise assurera de nouvelles liaisons entre le Canada et l'Asie, notamment des vols sans escale reliant Vancouver (ouest) et Singapour ainsi que Toronto (centre) et Osaka, au Japon.

afp/rp