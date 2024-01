Zurich (awp) - La caisse de pension Profond a terminé l'exercice écoulé sur un rendement positif. Selon ses données provisoires publiées vendredi, le rendement pour 2023 s'inscrit en positif à 4,6%, contre -8,2% l'année précédente. Les avoirs vieillesse de ses assurés sont rémunérés à hauteur de 2,5%, et le taux de couverture est de 107%, après 104,4% en 2022.

L'année 2023 a été marquée par des tensions politiques mondiales, une hausse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux et un ralentissement économique naissant, entraînant d'importantes fluctuations sur les marchés des actions et des obligations, détaille un communiqué.

"Le résultat positif témoigne de la stabilité financière et de la résilience" de l'institution, se félicite son dirigeant Laurent Schlaefli. Aussi, le Conseil de fondation a décidé de ne pas abaisser le taux de conversion pour les années 2025 et 2026.

Profond compte plus de 63 000 assurés et près de 10,8 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion. La société zurichoise emploie une centaine de collaborateurs sur ses sites de Zurich et de Lausanne.

