Swiss Prime Sites Solutions / Mot-clé(s) : Augmentation du capital/Fonds

Programmation d'une émission pour Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial



24.01.2022 / 07:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE La direction du fonds du Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial prévoit une deuxième émission en mars 2022 pour un volume d'environ 145 millions CHF et un ratio de souscription de 1:1. Le paiement des parts du fonds interviendra en avril 2022. L'augmentation de capital préservera les droits de souscription des porteurs de parts existants. Avant le début de la période de souscription, les investisseurs peuvent bénéficier de conditions préférentielles sur la commission d'émission au moyen de pré-engagements. Par ailleurs, un échelonnement de la commission d'émission est accordé à partir d'un volume de souscription élevé. Les informations détaillées sur la transaction seront communiquées peu avant l'augmentation de capital. Le produit d'émission sera affecté à la poursuite du développement du portefeuille immobilier de qualité. Description du fonds

Le Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investit directement dans des espaces bien situés, voire très bien situés (approche AB-BA) dans toute la Suisse, en donnant la priorité aux immeubles de commerce. Les investissements privilégient une large diversification, une grande stabilité de la trésorerie et des sites bien établis économiquement. Communiqué de presse (PDF) Zurich, le 24 janvier 2022 Emission prévue en mars 2022

Paiement début avril 2022

Ratio de souscription de 1:1 avec un volume d'émission d'environ 145 mio CHF Pour toute question, veuillez vous adresser à:



Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions est une société du groupe Swiss Prime Site AG, coté en bourse. Le gestionnaire d'actifs immobiliers gère CHF 3.6 milliards d'actifs et dispose d'un pipeline de développement de plus de CHF 600 millions. Il développe des services et des solutions immobilières sur mesure pour des clients tiers. Swiss Prime Site Solutions AG possède un agrément de la FINMA en qualité de direction de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, lu en combinaison avec l'art. 5, al. 1, de la LEFin.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Fin du communiqué aux médias