Programme LIFE: Les États membres bénéficieront d'un quart de milliard d'euros d'investissements en faveur de l'environnement, de la nature et de l'action pour le climat

La Commission européenne a approuvé des investissements d'un montant total de 243 millions d'euros provenant du budget de l'UE pour des projets, au titre du programme LIFE, en faveur de la nature, de l'environnement et de la qualité de la vie, dans le cadre de la transition de l'Europe vers un avenir plus durable et sobre en carbone.

L'aide octroyée par l'UE au titre du programme LIFE pour l'environnement et de l'action pour le climat mobilisera des investissements supplémentaires pour un total de 430,7 millions d'euros, destinés à 142 nouveaux projets. Avec le financement de nombreux projets transnationaux, LIFE aura une incidence dans chacun des États membres de l'UE.

M. Karmenu Vella, commissaire pour l'environnement, les affaires maritimes et la pêche, a déclaré à ce propos: «Le programme LIFE continue d'investir dans des projets qui améliorent notre qualité de vie, notre environnement et la nature. Il permet à de nombreux Européens talentueux de trouver des solutions à certains des principaux sujets de préoccupation actuels dans le domaine de l'environnement: pollution atmosphérique, pénurie d'eau, déchets plastiques, biodiversité et perte de ressources. Et son rapport coûts/bénéfices demeure optimal.»

M. Miguel Arias Cañete, commissaire pour l'action pour le climat et l'énergie, a pour sa part déclaré: «Ces projets innovants montrent la valeur ajoutée de la coopération européenne. Par l'élaboration et la mise en commun des meilleures solutions pour réduire les émissions et renforcer la résilience face au changement climatique, ils soutiennent la mise en œuvre du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 dans toute l'Union.»

Relever les principaux défis

Une enveloppe de 196,2 millions d'euros sera consacrée à des projets dans les domaines de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources, de la nature et de la biodiversité, ainsi que de la gouvernance et de l'information en matière d'environnement.

Il s'agit notamment d'investissements importants dans des projets qui permettront une plus grande réutilisation des plastiques. La transformation de ces déchets en matières premières de qualité pour l'industrie automobile et les secteurs de la construction et de l'emballage n'est qu'un exemple de la manière dont LIFE apporte un soutien pratique à la réalisation des objectifs de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire proposée par la Commission européenne.

LIFE continue de jouer un rôle de premier plan dans les efforts visant à mieux faire connaître la valeur des services écosystémiques rendus par la nature et à préserver les habitats et les espèces menacés. De la réduction des conflits entre l'homme et les espèces sauvages en Grèce, en Italie, en Roumanie et en Espagne à la promotion des pratiques agricoles durables en Italie, à Malte et en Espagne, les nombreux projets LIFE Nature contribueront à mettre en œuvre le plan d'action de l'UE pour la nature.

Dans le domaine de l'action pour le climat, l'UE investira 46,8 millions d'euros pour soutenir des projets liés à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce phénomène, ainsi qu'à la gouvernance et à l'information. Une partie de cet investissement sera consacrée à apporter un soutien pratique aux États membres dans l'élaboration de leurs plans nationaux en matière de climat et d'énergie pour 2030, qui les aideront à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Les financements au titre de LIFE aideront également les secteurs agricole et sylvicole à s'adapter au changement climatique et à améliorer la résilience des communautés face aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les vagues de chaleur et les pénuries d'eau.

Cinquante-cinq projets LIFE «Environnement et utilisation rationnelle des ressources» mobiliseront 163,5 millions d'euros, le financement étant assuré par l'UE à hauteur de 82,4 millions d'euros. Ces projets prévoient des actions dans cinq domaines thématiques: l'air, l'environnement et la santé, l'utilisation rationnelle des ressources, les déchets et l'eau. Les 20 projets consacrés à l'utilisation rationnelle des ressources mobiliseront à eux seuls 43,8 millions d'euros afin de contribuer à la transition de l'Europe vers une économie plus circulaire, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière. Quelque 14,9 millions d'euros contribueront à améliorer la qualité de l'air en Europe.

Contexte

Le programme LIFE est l'instrument européen de financement pour l'environnement et l'action pour le climat. Il est en place depuis 1992 et a cofinancé plus de 4 600 projets dans l'ensemble de l'UE et dans les pays tiers, mobilisant près de 10 milliards d'euros et contribuant à hauteur de plus de 4,2 milliards d'euros à la protection de l'environnement et du climat. À tout moment, quelque 1 100 projets sont en cours. Le budget pour 2014-2020 est fixé à 3,4 milliards d'euros à prix courants et couvre un sous-programme «Environnement» et un sous-programme «Action pour le climat». Pour le prochain budget à long terme de l'UE correspondant à la période 2021-2027, la Commission propose d'augmenter de près de 60 % le financement du programme LIFE.

