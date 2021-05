Programme de formation sur les compétences financières agricoles

OTTAWA, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La littératie financière est un point de départ essentiel pour une gestion d’entreprise agricole efficace, car elle permet aux producteurs de comprendre l’incidence directe de leurs décisions d’affaires ainsi que les options et les occasions qui s’offrent à eux pour la suite des choses. Pourtant, la recherche montre que la littératie financière de base est un point faible notable pour la grande majorité des producteurs canadiens. Une étude récente de Gestion agricole du Canada révèle que 63 % des producteurs au Canada déclarent qu’ils comprennent et peuvent utiliser des renseignements financiers au moment de prendre des décisions et que les producteurs qui ont un plan financier et qui utilisent les renseignements de cette nature pour guider leurs décisions sont susceptibles de voir une augmentation de leur rentabilité pouvant aller jusqu’à 525 % (La Culture des affaires, 2020).



Les prêteurs, les comptables et les conseillers financiers désirent travailler de concert avec les producteurs afin de gérer les risques financiers tout en les aidant à saisir les occasions qui se présentent et à placer leur entreprise dans une position favorable au succès; toutefois, le manque de connaissances financières des producteurs entrave les possibilités en ce sens.

Nous savons que la plupart des producteurs ne sont pas dans le domaine agricole pour être des gestionnaires d’entreprise. Néanmoins, les producteurs qui utilisent des pratiques de gestion avisées comme l’analyse et la planification financières sont non seulement récompensés par une augmentation de leur rentabilité, mais aussi par l’harmonie dans leur famille et dans leur équipe agricole, par une confiance accrue dans la prise de décisions et par la tranquillité d’esprit. Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada, explique : « Améliorer la littératie financière est la clé pour dégager des renseignements importants à propos du potentiel de l’exploitation agricole et des risques auxquelles elle fait face, et nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire qui est aussi dévoué que nous à soutenir la littératie financière dans le milieu agricole. ». [traduction]

Reconnaissant la nécessité d’améliorer les connaissances financières des producteurs canadiens, Gestion agricole du Canada et MNP ont uni leurs forces afin d’offrir aux producteurs un nouveau programme de formation en gestion financière agricole. Les producteurs de tous types et de tous les secteurs bénéficieront d’une meilleure compréhension de leur situation financière et des différentes options qui s’offrent à eux pour demeurer concurrentiels et prendre des risques calculés en vue de la réussite continue de leur entreprise.

« Les producteurs agricoles sont et ont toujours été des propriétaires d’entreprise. Au fil du temps, la quantité d’argent en jeu s’est graduellement accrue, augmentant les bénéfices potentiels, mais également les risques d’échec. La gestion financière de l’entreprise est donc devenue de plus en plus importante. Afin de participer activement à la gestion financière de leur ferme, les producteurs doivent avoir reçu une formation suffisante en matière de finances, et à MNP, nous sommes bien placés pour prêter main-forte aux producteurs qui ont besoin d’aide pour relever ce défi », mentionne Stuart Person, premier vice-président, Agriculture, chez MNP. [traduction]

Ensemble, Gestion agricole du Canada et MNP organiseront et offriront six programmes de formation sur la gestion financière agricole d'octobre 2021 à mars 2022; ces programmes seront spécialement conçus pour aider les producteurs à comprendre, à interpréter et à utiliser les outils financiers, notamment les bilans, les états financiers, les flux de trésorerie, les budgets et les plans financiers. Les producteurs apprendront comment organiser leurs renseignements financiers de manière à pouvoir les analyser et les interpréter rapidement et facilement, et comment utiliser les outils financiers de base pour évaluer leur situation financière et leurs options et pour examiner les divers scénarios possibles. Les participants seront mieux outillés pour tenir des discussions et des séances de planification fructueuses avec leurs prêteurs, leurs comptables et leurs conseillers financiers.

Puisque nous sommes en pleine pandémie mondiale, le programme sera offert virtuellement; il comportera trois séances de deux heures combinées à une séance de suivi facultative avec un conseiller de MNP pour ceux qui souhaiteront obtenir du soutien supplémentaire. Les séances virtuelles permettront également aux producteurs qui pourraient trouver délicat de s’inscrire à une formation en littératie financière de demeurer anonymes.

