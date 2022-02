Progrès bienvenus pendant les 100 premiers jours – mais beaucoup de travail à accomplir pendant les 100 prochaines semaines

Bruske : Le gouvernement et le parlement doivent se relever les manches et s’atteler à la tâche

OTTAWA, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous marquerons demain les 100 premiers jours de l’actuel gouvernement, et les syndicats du Canada accueillent les progrès réalisés dans bien des dossiers importants. Toutefois, pendant que la hausse des prix assomme les familles et que la pandémie ravage encore nos communautés, un trop grand nombre de personnes n’arrivent toujours pas à trouver de l’aide quand elles en ont le plus grand besoin.

« Nous avons vu les partis collaborer entre eux pour réaliser des progrès bienvenus depuis 100 jours, notamment en adoptant des lois pour interdire la thérapie de conversion, créer 10 journées de congé de maladie payé pour les personnes travaillant sous réglementation fédérale et protéger le personnel de la santé contre le harcèlement », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

« Nous demandons maintenant au gouvernement et au parlement de voir, au cours des 100 prochaines semaines, à renforcer et à élargir les soins de santé publics, à améliorer l’AE en permanence, à aider les familles à faire face à la hausse des prix et à lutter contre les changements climatiques, notamment en adoptant une loi sur la transition juste et en investissant dans les transports en commun, l’énergie propre et la fabrication verte. »

Madame Bruske rappelle que le gouvernement a promis de rallier les provinces et les territoires à un plan national assurant des congés de maladie payés en vertu des législations de tout le pays et aidant mieux les travailleurs et travailleuses affectés par la vague d’Omicron.

« Malgré la pandémie qui sévit depuis près de deux ans, les travailleurs et travailleuses doivent encore lutter pour faire valoir leur droit de rester à la maison quand ils sont malades et pour obtenir de l’aide d’urgence quand ils ne peuvent pas travailler. C’est tout simplement injuste », déclare madame Bruske. « Toutes les personnes travaillant dans toutes les provinces et les territoires doivent avoir accès à de critiques congés de maladie payés et aides d’urgence quand elles sont obligées de quitter leur emploi. C’est indispensable au maintien de la sécurité de nos familles et de nos communautés. »

Madame Bruske ajoute que tous les partis politiques ont pour responsabilité de mettre les travailleurs et travailleuses et leurs familles au cœur des travaux du parlement.

« Nous entendons trop souvent de simples enjolivements du discours politique alors que les gens s’attendent à ce que leurs représentantes et représentants élus se relèvent les manches et s’attèlent à la tâche de les aider », conclut madame Bruske. « Les syndicats du Canada continueront à éperonner les députées et députés au nom des millions de familles travailleuses de ce pays qui souhaitent de vrais progrès dans les dossiers qui importent. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426