Progression des exportations horlogères freinée par Hong Kong

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont franchi la barre des 2 milliards de francs suisses en octobre, grâce à une croissance de 1,5% par rapport au mois correspondant de l'an dernier. La progression générale a cependant été freinée par la baisse très marquée qu'a connue Hong Kong, qui a reculé de près de 30%.

Dans l'ancienne colonie britannique qui connaît depuis cinq mois des troubles, "cette baisse au niveau des exportations horlogères est plus en phase avec la situation effective du marché local que lors des mois précédents", écrit mardi la Fédération horlogère suisse (FH). Elle ampute de 5 points la croissance totale des envois de garde-temps.

Parmi les autres principaux marchés, les Etats-Unis (+9,5%) et la Chine (+17,6%) sont respectivement premier et deuxième destination des montres suisses, devant Hong Kong. Le Japon (+11,3%) a également augmenté. En Europe (+8,3%), le Royaume-Uni (+12,9%) est resté bien orienté et la France (+24,2%) a continué d'afficher un fort redressement, selon la FH.

Les montres de moins de 3000 francs suisses (prix export) ont vu leur valeur diminuer de 4,6% et leur nombre de pièces de 11,5% en octobre, soit 225'000 unités de moins qu'une année auparavant. Au-dessus de 3000 francs suisses, le chiffre d'affaires à l'exportation a enregistré une progression de 5,6%.

les volumes ont continué de reculer fortement, principalement pour les catégories Autres matières et Acier, selon le document.

ck/vj