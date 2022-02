Progression des prix à la consommation en janvier

Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation calculé mensuellement par l'Office fédéral de la statistique (OFS) affiche une légère progression en janvier. Si la hausse est modeste sur un mois, elle est plus conséquente sur un an, en particulier pour les produits et services importés. L'augmentation des prix du gaz est un des principaux responsables de cette évolution.

L'indice a progressé de 0,2% sur un mois en janvier et de 1,6% sur un an, un taux plus conséquent, s'établissant à 101,7 points. L'inflation sous-jacente, soit hors produits frais ou saisonniers, énergie et carburants, a reculé de 0,2% sur un mois mais a progressé de 0,8% par rapport à janvier 2021, détaille le rapport publié vendredi.

Les prix des produits indigènes ont renchéri de 0,3% par rapport à décembre 2021 et de 0,9% par rapport à janvier 2021. Les tarifs des biens et services importés se sont quant à eux érodés de 0,1% sur un mois mais ont bondi de 4,0% sur un an.

La hausse des prix à la consommation s'explique par plusieurs facteurs, dont l'augmentation des prix du gaz, expliquent les statisticiens fédéraux. Parmi les prix qui ont augmenté figurent notamment ceux des nuitées hôtelières et des voitures d'occasion. Louer une voiture est en revanche moins cher que le mois dernier. Les prix de l'habillement et des chaussures ont également reculé en raison des soldes.

