Progression record du coronavirus en France, plus de 20.000 nouveaux cas en 24 heures

PARIS, 9 octobre (Reuters) - La France a passé, pour la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le seuil des 20.000 contaminations au nouveau coronavirus en 24 heures, montrent les données publiées vendredi par les autorités.

Après deux journées consécutives à plus de 18.000 nouveaux cas, 20.339 contaminations avaient été dénombrées vendredi à 14h00, selon Santé publique France. Le bilan s'établit désormais à 691.977 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en mars.

Le taux de positivité des tests s'élève quant à lui à 10,4%.

En une semaine, plus de 100.000 nouveaux cas positifs au SARS-CoV-2 ont été confirmés sur le territoire.

Sur 24 heures, 62 décès supplémentaires ont été enregistrés en milieu hospitalier, ce qui porte le bilan total à 32.630 morts.

Concernant les données relatives aux hôpitaux, la France recense vendredi soir 7.864 patients hospitalisés pour une infection Covid-19, soit 240 de plus que la veille.

En réanimation, 1.448 lits sont désormais occupés par des malades ayant développé des formes graves de la maladie, soit 21 de plus que la veille et une pression inédite depuis le 27 mai dernier.

Face à cette résurgence épidémique, les autorités ont décidé de faire basculer à compter de samedi matin quatre nouvelles villes - Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble - en zone d'alerte maximale au coronavirus avec fermeture des bars et mise en place d'un protocole sanitaire strict pour les restaurants.

Ces mesures sont déjà en place à Aix-Marseille, en Guadeloupe et à Paris et les départements limitrophes de la Petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Les villes de Toulouse et de Montpellier sont placées sous surveillance et pourraient basculer à leur tour d'ici lundi en zone d'alerte maximale. (Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse)