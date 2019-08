Projet d'accord au Soudan vers un gouvernement de transition

(Actualisé avec commentaire de l'opposition, § 5)

KHARTOUM, 3 août (Reuters) - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et la principale coalition d'opposition sont parvenus à un accord sur la mise en place d'un gouvernement de transition, a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi le médiateur de l'Union africaine.

Mohamed Hassan Lebatt a précisé lors d'une conférence de presse que les représentants des deux camps allaient poursuivre les discussions samedi autour des détails techniques du projet de déclaration constitutionnelle, qui définit la répartition des pouvoirs et les relations entre les différentes branches du gouvernement de transition.

Il reste ainsi à établir le calendrier pour la promulgation du texte et nommer un gouvernement de transition.

L'annonce a provoqué des scènes de liesse dans l'une des principales avenues de Khartoum.

Les Forces de la liberté et du changement (FCC), principale coalition de l'opposition, ont vu dans cet accord "une première étape, avec davantage à venir", et ont promis d'aller au terme du chemin menant "à la liberté, à la paix et à la justice" au Soudan.

Cet accord intervient au terme de plusieurs semaines de négociations avec des médiateurs de l'Union africaine et d'Ethiopie, sur fond de heurts entre manifestants et forces de sécurité dans la capitale Khartoum et d'autres villes du pays.

Militaires et opposition avaient convenu début juillet d'un accord sur un partage du pouvoir durant une période de transition de trois ans devant mener à des élections nationales.

Deux points de litige opposaient les deux camps: le rôle du service du renseignement et la Force de réaction rapide (RSF), l'unité paramilitaire qui a mené la répression.

Selon le projet de déclaration que Reuters a pu consulter, le service du renseignement sera sous la responsabilité du gouvernement et du Conseil souverain qui dirigera la transition jusqu'aux élections. La RSF répondra au chef de l'armée. (Khalid Abdelaziz Jean Terzian pour le service français, édité par Henri-Pierre André)