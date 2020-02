Projet de cession par Econocom de sa filiale EBC

Communiqué de presse - Information réglementée - 28 février 2020



Econocom annonce être entré en négociation exclusive avec la société d'investissement Chequers Capital en vue de la cession de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity) qui regroupe les activités de maintenance en France.

Cette activité qui englobe environ 440 personnes réparties sur 27 sites a généré un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros en 2019.

Econocom consultera les instances représentatives du personnel d'EBC dans les jours prochains afin de leur présenter ce projet de cession qui s'inscrit dans sa stratégie de recentrage de ses activités annoncée et entamée courant 2019.

Cette cession sera ensuite soumise à la validation des autorités de la concurrence.

A propos d'Econocom

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 846 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

