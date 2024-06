Voici le texte complet d'un projet de communiqué publié pour le sommet de haut niveau pour la paix en Ukraine qui se tiendra en Suisse centrale les 15 et 16 juin, dont Reuters a pris connaissance samedi.

"Communiqué conjoint sur un cadre de paix Suisse, 15-16 juin 2024

"La guerre que mène actuellement la Fédération de Russie contre l'Ukraine continue de causer des souffrances humaines et des destructions à grande échelle, et de créer des risques et des crises ayant des répercussions mondiales. Nous nous sommes réunis en Suisse les 15 et 16 juin 2024 pour renforcer un dialogue de haut niveau sur les voies à suivre pour parvenir à une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine. Nous avons réitéré les résolutions A/RES/ES-11/1 et A/RES/ES-11/6 adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies et avons souligné notre engagement à respecter le droit international, y compris la Charte des Nations unies.

"Ce sommet s'est appuyé sur les discussions antérieures qui ont eu lieu sur la base de la formule de paix de l'Ukraine et d'autres propositions de paix qui sont conformes au droit international, y compris à la Charte des Nations unies.

"Nous apprécions vivement l'hospitalité de la Suisse et l'initiative qu'elle a prise d'accueillir ce sommet de haut niveau, expression de son engagement ferme à promouvoir la paix et la sécurité internationales.

"Nous avons eu un échange fructueux, complet et constructif de différents points de vue sur les moyens de mettre en place un cadre pour une paix globale, juste et durable, fondée sur le droit international, y compris la Charte des Nations Unies. En particulier, nous réaffirmons notre engagement à nous abstenir de recourir à la menace ou à l'usage de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, les principes de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, y compris les eaux territoriales, et le règlement des différends par des moyens pacifiques, en tant que principes du droit international.

"Nous avons en outre une vision commune sur les aspects cruciaux suivants :

"1) Premièrement, toute utilisation de l'énergie nucléaire et des installations nucléaires doit être sûre, sécurisée, protégée et respectueuse de l'environnement. Les centrales et installations nucléaires ukrainiennes, y compris la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, doivent fonctionner de manière sûre et sécurisée sous le contrôle souverain de l'Ukraine, conformément aux principes de l'AIEA et sous sa supervision.

"Toute menace ou utilisation d'armes nucléaires dans le cadre de la guerre en cours contre l'Ukraine est inadmissible.

"2) Deuxièmement, la sécurité alimentaire mondiale dépend de la fabrication et de la fourniture ininterrompues de produits alimentaires. À cet égard, la navigation commerciale libre, complète et sûre, ainsi que l'accès aux ports maritimes de la mer Noire et de la mer d'Azov, sont essentiels. Les attaques contre les navires marchands dans les ports et tout au long de la route, ainsi que contre les ports civils et les infrastructures portuaires civiles, sont inacceptables.

"La sécurité alimentaire ne doit en aucun cas être militarisée. Les produits agricoles ukrainiens doivent être fournis librement et en toute sécurité aux pays tiers intéressés.

"3) Troisièmement, tous les prisonniers de guerre doivent être libérés dans le cadre d'un échange complet. Tous les enfants ukrainiens déportés et déplacés illégalement, ainsi que tous les autres civils ukrainiens détenus illégalement, doivent être rendus à l'Ukraine.

"Nous pensons que l'instauration de la paix nécessite la participation de toutes les parties et un dialogue entre elles. Nous avons donc décidé de prendre à l'avenir des mesures concrètes dans les domaines susmentionnés, avec l'engagement des représentants de toutes les parties.

"La charte des Nations unies, y compris les principes de respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les États, peut servir et servira de base à l'instauration d'une paix globale, juste et durable en Ukraine.