Projet-pilote : nichoirs pour abeilles solitaires sur plusieurs panneaux publicitaires

MONTREAL, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Journée mondiale des abeilles, la marque de produits alimentaires Silk et l’entreprise d’affichage Pattison lancent un projet-pilote en partenariat avec une équipe de recherche de l’Université de Montréal. S’inscrivant dans une démarche environnementale au profit de la biodiversité, ce projet-pilote vise à étudier les populations d’abeilles solitaires et la pollinisation via l’installation de dix nichoirs pour abeilles sur des panneaux d’affichage à Montréal.



Pendant tout l’été, les panneaux aux couleurs de la campagne de communication de Silk hébergeront les nichoirs pour abeilles solitaires, fabriqués localement par Atelier Zabie, une entreprise d’Ayer’s Cliff. Ces nichoirs ont pour but de permettre aux pollinisateurs d’y déposer leurs œufs.

« En plaçant certains nichoirs à proximité de bacs à fleurs, nous pourrons recueillir certaines données. Ce projet-pilote permettra d’aider à mieux comprendre les caractéristiques environnementales qui influencent la présence des pollinisateurs urbains. L’idée est donc de surveiller les abeilles pendant l’été et, à l’automne, de recueillir des pailles – cellules natales des abeilles - avec des larves et nymphes afin d’en identifier le contenu. L’objectif est de recenser quelles sont les espèces qui utilisent ces nichoirs et d’étudier le taux de parasitisme qu’ils contiennent, en fonction de leur emplacement, de la proximité avec des bacs à fleurs, de leur hauteur, etc. Les données recueillies dans le cadre de ce projet-pilote pourraient, dans un second temps, mener à une étude scientifique plus poussée sur les abeilles solitaires dans la métropole », explique Étienne Normandin-Leclerc, entomologiste à l’Université de Montréal.

« Cette campagne locale est le fruit d’une belle collaboration entre tous les intervenants et illustre parfaitement l’engagement de Silk à contribuer à des initiatives qui soutiennent la survie et la croissance des pollinisateurs, essentiels à la biodiversité, explique Geneviève Bolduc, directrice du marketing, catégorie des produits d’origine végétale chez Danone Canada. Affichant le slogan Le goût qui fait bourdonner tes papilles, la campagne de communication mettra en valeur les produits à base de plantes de Silk tout en mettant de l’avant la présence des nichoirs pour abeilles dans le cadre du projet-pilote », conclut-elle.

PATTISON Affichage est fière de s'associer à Silk et à l'équipe de recherche de l'Université de Montréal pour donner vie à cette initiative. En plus de promouvoir une marque comme Silk qui se soucie de la biodiversité à de nombreux niveaux, nous sommes heureux d'offrir de l'espace sur nos panneaux d’affichage extérieurs afin de permettre la recherche scientifique sur les habitats des insectes pollinisateurs dans les environnements urbains. À court terme, ce projet pilote nous permettra d’évaluer différents dispositifs opérationnels afin de potentiellement porter ce projet à l'échelle nationale, de permettre un champ d'étude plus large pour la recherche, et de continuer à promouvoir des campagnes axées sur l'environnement », déclare Dominic Loporcaro, VP / GM, Région de l’Est, PATTISON Affichage.

Afin de poursuivre son engagement vers des pratiques plus durables, Silk s’approvisionnera à 100% de producteurs d’amandes qui appliquent les meilleures pratiques de la certification Bee Better, et ce, d’ici 2025. Silk a d’ailleurs planté plus de 40 kilomètres linéaires de plantes et fleurs natives résistantes à la sécheresse dans les vergers de leur fournisseur d’amandes, Woold Farms, une entreprise californienne certifiée B-Corp. Ces plantes fournissent des sites de nidification et de la nourriture aux pollinisateurs sauvages. En plus de soutenir les abeilles, ces clôtures vivantes fleuries appuient également une vaste gamme d'oiseaux, de papillons, de rapaces et d'autres animaux sauvages.

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

Depuis 1965, le laboratoire d’entomologie et la collection d’insectes de lUniversité de Montréal occupent une part centrale dans le développement d’une multitude de projets sur la biodiversité des insectes au Québec. Encore trop d’inconnus persistent dans la connaissance des abeilles sauvages en ville, notamment sur les influences à long terme du paysage urbain sur ces insectes pollinisateurs. Dans ce contexte, la collaboration avec les entreprises Silk et Pattison permettra de recueillir des informations importantes sur l’identité des espèces d’abeilles et d’insectes nicheurs présents en milieux urbains ainsi que sur leur santé générale. Les membres de notre unité de recherche à l’Université de Montréal est heureuse de contribuer à cette collaboration novatrice qui met en valeur un maillage relationnel entre le public, l’industrie et la science.

