Prolongation du partenariat avec Ringier Sports: Swisscom reste sponsor de la Super League

Depuis la saison 2012/2013, Swisscom est l'un des sponsors exclusifs de la plus haute division du football suisse en club, qui s'appellera Credit Suisse Super League à partir de la saison prochaine. L'entreprise prolonge maintenant cet engagement en tant que sponsor officiel: Swisscom SA et Ringier Sports SA, distributeur exclusif de la Swiss Football League (SFL) pour les droits publicitaires principaux, ont signé une prolongation de contrat de quatre ans, jusqu'à la fin de la saison 2024/2025.

Martin Blaser, CEO de Ringier Sports, s'exprime: «Nous sommes très heureux que notre partenariat fructueux avec Swisscom entre dans sa troisième phase avec cette extension de contrat. L'entreprise envoie ainsi un signal fort à un moment difficile pour beaucoup et, avec cet engagement, continuera à apporter un soutien substantiel au football suisse en club dans les années à venir.»

Christoph Timm, Head of Marketing & Image Communications, ajoute: «En prolongeant notre partenariat, nous apportons un soutien à long terme au football suisse et envoyons un signal fort à la ligue et aux clubs de Super League, en plein cœur d'une période économiquement difficile. En combinaison avec les droits de diffusion médiatiques acquis, nous voulons continuer à offrir à tous les fans de football la meilleure expérience footballistique et faire en sorte que les clubs soient prêts pour l'avenir grâce aux solutions de numérisation.»

Ringier AG, Corporate Communications