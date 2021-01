EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Fonds/Introduction sur le marché

Zoug, le 14 janvier 2021



Property One Investors AG:

Lancement du premier fonds d'investissement suisse de dette immobilière privée, ONE Real Estate Debt Fund, avec pour objectif une masse gérée de

CHF 200 million

- La dette immobilière privée offre à l'investisseur qualifié des perspectives de rendement attractives de plus de 5% et une diversification des portefeuilles de prêts immobiliers (hypothèques)

- L'univers d'investissement est constitué de prêts subordonnés destinés aux acteurs professionnels du marché de l'immobilier suisse

- Les promoteurs immobiliers basés en Suisse ont accès à des financements de transition et de projets par le biais du fonds de créances immobilières ONE

Property One Investors AG, division réglementée par la FINMA spécialisée en gestion d'investissements immobiliers du Groupe Property One, lance le premier fonds suisse dédié à la dette privée immobilière: ONE Real Estate Debt Fund (OREDF). Ce premier fonds offre aux investisseurs qualifiés un accès en Suisse à cette classe d'actifs considérée comme "émergente". Le fonds, qui compte un portefeuille initial de 80 millions de francs suisses de prêts courants, est diversifié et présente une qualité de crédit élevée. Il génère déjà des flux de trésorerie réguliers et compte une réserve de demandes de prêts futurs.

Rendements attrayants et revenus fixes

OREDF est un fonds de placement suisse de durée illimitée et destiné aux investisseurs qualifiés. Il est classé «autres fonds de placements alternatifs» selon la LPCC (loi suisse sur les placements collectifs de capitaux). Les investisseurs ont accès à un portefeuille évolutif de prêts subordonnés (hypothèques) largement diversifié quant aux emprunteurs, types d'utilisations, distribution régionale ainsi que sur les différentes échéances et montants des prêts, tous garantis par des certificats de dette immobilière. La dette immobilière privée offre aux investisseurs des rendements supérieurs à 5% qui sont particulièrement attractifs dans le contexte actuel de taux d'intérêt négatifs. De plus, grâce aux paiements d'intérêts réguliers, cette classe d'actifs est proche du fixed-income et faiblement corrélée aux marchés des actions.

Une solution de financement innovante pour les professionnels de l'immobilier

Les promoteurs immobiliers basés en Suisse ont accès à des financements de transition et de projets par le biais du fonds de créances immobilières ONE. Seuls sont financés les prêts hypothécaires subordonnés à court et moyen terme, d'une durée maximale de 36 mois, d'un montant minimum de 1 million de CHF et d'un ratio prêt/valeur maximum de 80%. Les prêts sont accordés exclusivement pour des biens immobiliers résidentiels et commerciaux de premier ordre en Suisse, à l'exclusion des biens immobiliers résidentiels occupés par le propriétaire. Les prêts sont accordés sur la base de critères de sélection stricts et devraient permettre d'obtenir un closing ratio (entre les demandes reçues et les financements clôturés) estimé entre 15 et 20%.

La dette immobilière privée de plus en plus populaire

Depuis plusieurs années, Property One émet des hypothèques subordonnées sur la base de placements privés avec succès: plus de 50 prêts superieurs à 310 millions de francs ont été structurés, avec un taux de défaillance de 0%. Property One Investors AG s'attend à ce que la demande d'hypothèques subordonnées augmente à l'avenir, car les prêteurs établis deviennent plus restrictifs en raison des exigences réglementaires, entre autres, ce qui crée un écart croissant sur le marché professionnel du financement immobilier.

A propos de Property One

Property One est un groupe indépendant d'entreprises géré par des actionnaires privés, composé des sociétés Property One Partners AG, Property One Investors AG et Property One Ticino SA. Il fournit des services sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Sous un même toit, le groupe réunit les quatre divisions commerciales suivantes: gestion des investissements, développement et planification, vente et location, ainsi qu'un Family Office spécialisé en immobilier. Property One combine l'expertise de tous les aspects de l'immobilier avec la connaissance des investissements financiers. Au total, le groupe gère un portefeuille de plus de 900 millions de francs suisses et emploie 40 spécialistes de l'immobilier et de la finance à Zurich, Zoug et Ascona.

Property One Investors AG possède une longue et vaste expérience dans la recherche, la structuration et le traitement des prêts hypothécaires. À ce jour, elle a placé plus de 310 millions de francs suisses de dettes immobilières privées en Suisse.

