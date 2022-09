Proposant un goût de normalité, McDonald's rouvre ses portes à Kiev sept mois après la guerre.

Les succursales n'ont ouvert que pour les services de livraison, mais les clients ont quand même attendu à l'extérieur des restaurants pour récupérer leurs repas auprès des coursiers à moto qui se trouvaient à côté d'eux.

Pour certains, cela proposait un avant-goût de ce qu'était la vie avant l'invasion, et la réouverture contrastait fortement avec la Russie, où McDonald's s'est retiré après une réaction occidentale contre la guerre.

"J'aimerais vraiment me détacher des mauvaises vibrations de la guerre et me retrouver à cette époque avant l'invasion russe à grande échelle. Ce (McDonald's) est ce qui symbolise cette époque (avant la guerre)", a déclaré Denys, un étudiant en gestion de 18 ans.

La demande pour l'application de livraison Glovo a bondi à la suite de la réouverture du McDonald's, avec plus de coursiers travaillant que d'habitude, ont rapporté les médias locaux, citant un communiqué de presse.

Anastasiia Tolchynska, employée de banque de 29 ans, s'est rendue au restaurant pour récupérer des repas pour elle-même et faire travailler ses collègues.

"Je suis heureuse que nous ayons McDonald's", a-t-elle déclaré, ajoutant "que les entreprises (internationales) soutiennent la vérité".

McDonald's a déclaré qu'il prévoyait de rouvrir d'autres points de vente à Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine dans les semaines à venir et que les clients pourraient commander et manger à l'intérieur de leurs restaurants à partir du mois prochain.

Mykhailo, 18 ans, a déclaré avoir commandé McDonald's pour la dernière fois la nuit précédant le début de la guerre, le 24 février, alors qu'il faisait la fête avec des amis. Il a dit qu'il attendait depuis 200 jours ce moment de "bonheur".