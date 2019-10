Propriété intellectuelle: record de dépôts de brevets pour la 9e année d'affilée

Genève (awp/ats) - Les dépôts de brevets ont augmenté en 2018 pour la 9e année consécutive en 2018, s'étendant de 5,2% à 3,3 millions de demandes. Portée par la Chine qui est largement première, l'Asie rassemble deux tiers de ces requêtes.

Au total, elle a "représenté à elle seule près de la moitié des demandes mondiales de brevets", a relevé le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), dont l'institution a dévoilé mercredi les chiffres. L'Asie est devenue un centre "mondial" de l'innovation, estime-t-il.

Au total, la Chine a reçu un record de 1,54 million de dépôts, en progression de 11,6%, quasiment autant que les dix pays suivants combinés. Les Etats-Unis sont eux deuxièmes avec plus de 597'000 demandes, en baisse de 1,6%, devant le Japon à plus de 313'000, également en recul de 1,5%.

La Corée du Sud suit avec plus de 209'000 dépôts et l'Office européen des brevets (OEB) s'établit à plus de 174'000. D'un peu plus de la moitié des demandes en 2017, l'Asie en a attiré deux tiers l'année dernière.

Côté demandes à l'étranger, les Etats-Unis restent les plus innovants sur les marchés extérieurs avec plus de 230'000 dépôts. Suivent le Japon à plus de 206'000, l'Allemagne à plus de 106'000, la Corée du Sud à plus de 69'000 et la Chine à près de 67'000.

Chine première sur les marques

Au total, le nombre de brevets attribué s'est étendu de près de 7% pour atteindre environ 14 millions. Les Etats-Unis arrivent toujours devant la Chine et le Japon.

Côté marques, 14,3 millions de demandes ont été totalisées, en augmentation de plus de 15%. La Chine arrive là aussi largement en tête avec 7,4 millions de dépôts de marques observés, devant les Etats-Unis à plus de 640'000 et le Japon à plus de 512'000, l'UE à plus de 390'000 et l'Iran à près de 385'000.

L'Asie a rassemblé environ 70% des demandes. Au total, plus de 49 millions de marques étaient actives dans le monde en 2018, en hausse de plus de 13%. La Chine devance les Etats-Unis.

Pour les dessins et les modèles industriels, 1,3 million ont été déposés en 2018, en hausse de près de 6%. La Chine rassemble 54% du total avec environ 709'000 demandes, devant l'UE à plus de 108'000, la Corée du Sud à près de 69'000, les Etats-Unis à plus de 47'000 et l'Allemagne à près de 45'000. L'Asie a rassemblé encore près de 70% des demandes.

ats/buc