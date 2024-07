Proprium Capital Partners va investir 100 millions de dollars dans des projets du secteur en pleine expansion des logements pour étudiants en Italie, a déclaré lundi la société de capital-investissement immobilier.

Elle va acquérir et développer deux projets de logements pour étudiants construits sur mesure (PBSA) afin de fournir des logements à plus de 1 600 étudiants au total dans des emplacements de premier choix dans les villes de Milan et Padoue, au nord du pays.

Les installations comprendront un gymnase, un spa, des installations sportives extérieures, un cinéma et des espaces d'étude en groupe, a indiqué la société dans un communiqué.

Selon un rapport publié ce mois-ci par Scenari Immobiliari et Re.Uni, les logements étudiants construits à cet effet en Italie peuvent actuellement accueillir plus de 85 000 étudiants et ce nombre devrait augmenter d'environ 28 000 lits au cours des trois prochaines années.

Compte tenu de l'écart actuel entre l'offre et la demande croissante de logements universitaires en Italie, "il existe une grande opportunité pour les investisseurs immobiliers", selon le rapport.

Proprium, une spin-out de l'équipe Real Estate Special Situations de Morgan Stanley, investit dans des sociétés d'exploitation immobilière depuis 1996 et gère plus de 4 milliards de dollars d'actifs.

"Nous sommes heureux de lancer ces deux projets de PBSA transformateurs en Italie, qui élargiront notre présence à Milan et marqueront nos débuts à Padoue", a déclaré Javier Perez-Lecumberri, associé de Proprium Capital Partners.

"Cet investissement supplémentaire démontre notre engagement continu à fournir des programmes de logements étudiants de premier ordre à travers l'Europe."