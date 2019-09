Prosus : premier conseil d'achat d'UBS

20/09/2019 | 12:29

UBS a entamé le suivi de l'action Prosus, récemment introduite à la Bourse d'Amsterdam, avec un premier conseil d'achat. L'objectif de cours à 12 mois est fixé à 90 euros.



Avec le titre Prosus, les analystes jouent le géant chinois du numérique Tencent, auquel il permet de s'exposer, moyennant une décote. Plus généralement, avec ses autres actifs (dont la participation à Tencent est le principal), Prosus est considéré comme un pari technologique sur la croissance émergente.





