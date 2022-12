Protégez-vous : La Chine aux prises avec la vague de COVID

Trois ans après le début de la pandémie, la Chine avance lentement pour s'aligner sur un monde qui s'est largement ouvert pour vivre avec le COVID, en opérant un changement de politique majeur mercredi dernier après des protestations sans précédent contre ses restrictions étouffantes.

Elle a baissé les tests préalables à de nombreuses activités, limité la quarantaine et se prépare lundi à désactiver une application mobile utilisée pour suivre l'historique des voyages d'une population de 1,4 milliard de personnes.

Mais avec une faible exposition à une maladie largement maîtrisée jusqu'à présent, la Chine est mal préparée, selon les analystes, à une vague d'infections qui pourrait mettre sous pression son système de santé fragile et paralyser les entreprises.

"J'ai vraiment peur d'être infecté, car le nombre de personnes infectées augmente progressivement à Pékin", a déclaré à Reuters un étudiant de 18 ans, prénommé Tan, alors qu'il marchait dans une rue du quartier huppé de Chaoyang, dans la capitale.

"Mais je dois sortir et faire quelques courses aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Cela fait trois semaines que je repousse le moment de sortir à cause du COVID".

Ailleurs dans le quartier, qui abrite des ambassades étrangères et des sièges sociaux d'entreprises, environ 80 personnes se sont serrées dans le froid à l'extérieur d'une clinique spécialisée dans la fièvre, tandis que des ambulances passaient en trombe.

Reuters a été témoin de files d'attente similaires devant les cliniques de la ville centrale de Wuhan, où le COVID-19 a fait son apparition il y a trois ans.

Le nombre de patients attendant d'être admis dans les cliniques d'urgence et de fièvre était en augmentation, a déclaré un médecin travaillant dans un service respiratoire d'un hôpital de Pékin, cité par le journal Global Times, soutenu par l'État, dimanche.

Ces dernières semaines, les cas locaux ont eu tendance à diminuer depuis le pic de 40 052 cas atteint fin novembre, selon les chiffres officiels. Le décompte de 8 626 dimanche était en baisse par rapport aux 10 597 nouveaux cas de la veille.

Mais ces chiffres reflètent la baisse des exigences en matière de tests, estiment les analystes, alors que les responsables de la santé en Chine ont mis en garde contre une hausse imminente.

Dans des commentaires parus lundi dans le journal soutenu par l'État, Shanghai Securities News, Zhang Wenhong, chef d'une équipe d'experts dans le centre commercial, a déclaré que l'épidémie actuelle pourrait atteindre son pic dans un mois, bien que la fin de la pandémie puisse prendre de trois à six mois.

Les signes indiquant que le virus sévit dans les communautés étaient répandus dans des villes telles que Pékin et Wuhan.

"Protégez-vous, s'il vous plaît", a exhorté dimanche la direction d'une copropriété du district de Dongcheng, dans la capitale, ajoutant que presque tout son personnel avait été infecté.

"Essayez autant que vous le pouvez de ne pas sortir ...", disait-elle sur l'application de messagerie WeChat. "Soyez la première personne à prendre la responsabilité de votre propre santé, faisons face à cette situation ensemble".

La propagation de ces craintes a incité certaines personnes à éviter les lieux bondés ou les repas en intérieur.

C'est pourquoi peu d'analystes s'attendent à un rebond rapide et général des dépenses dans la deuxième plus grande économie du monde, car la joie qui a accueilli les brusques assouplissements a été tempérée par l'incertitude des consommateurs et des entreprises.

Pourtant, la Chine poursuit ses efforts pour libérer les voyages à l'échelle nationale, même si les voyages à l'étranger sont encore loin.

Une application mobile mandatée par l'État pour identifier les voyageurs se rendant dans les zones touchées par le COVID sera fermée lundi à minuit, selon un avis publié sur son compte officiel WeChat.

Le nombre de vols intérieurs disponibles à travers la Chine a dépassé 7 400, soit près du double par rapport à la semaine dernière, selon l'application de suivi des vols VariFlight.