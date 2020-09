Attachée au dialogue social et aux règles qui le régissent, la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale a comme volonté dans cette requête juridique de faire respecter sa représentativité issue des élections professionnelles dans la FPH de 2018, sa légitimité à représenter les salarié.e.s concerné.e.s, disposition qui devrait être étendue à toutes les organisations syndicales représentatives non signataires. Ceci pour être présente aux futurs échanges, consultations et négociations issus et qui découleront du protocole d'accord sur « Carrières et rémunérations » des personnels non médicaux et du Ségur de la Santé...

Suite communiqué ci-joint.