Provadys, NetXP et Majj entrent en négociation exclusive pour créer un leader français indépendant de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures

Boulogne-Billancourt, le 22 novembre 2018 - NetXP, Provadys et Majj étudient l'opportunité d'un rapprochement en vue de donner naissance à un leader français indépendant dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures.

« En unissant leurs forces, NetXP, Provadys et Majj donneront naissance à un acteur français indépendant leader de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Je suis convaincu que l'alliance des expertises reconnues de chacune des entités constituant le nouvel ensemble, ainsi que leurs complémentarités technologiques, industrielles et commerciales, permettront d'atteindre une taille critique et ainsi accroître de façon significative l'offre de services (audit, conseil, intégration, services managés) en Transformation des Systèmes d'Information à destination des entreprises. Enfin, ce sont avant tout les femmes et les hommes de ces sociétés qui en font leur force, et je sais nos équipes respectives profondément motivées par cet ambitieux projet de développement ; j'en profite donc pour les remercier pour leur implication et leur engagement à nos côtés dans sa réalisation à venir. » déclare Olivier Pantaléo, Président de MPGroup.

« Depuis la création de NetXP, nos métiers et les marchés sur lesquels nous sommes positionnés ont très fortement évolué. L'accélération des évolutions technologiques, la transformation digitale de nos clients (PME, ETI et Grands Comptes) et l'évolution des souhaits de carrière de nos collaborateurs nous offrent de nouveaux challenges à relever mais aussi de nouvelles opportunités. Le rapprochement avec Provadys et Majj, avec qui nous partageons les mêmes valeurs, le même attachement à nos collaborateurs et la même passion de nos métiers, permettra au nouveau groupe ainsi créé d'élargir son offre de services, d'intensifier son activité de R&D et de se donner les moyens de relever les défis à venir. Nous sommes convaincus que nous n'exercerons pas notre métier demain de la même façon auprès de nos clients. Cette perspective de rapprochement nous enchante et constitue une phase importante de notre évolution. » ajoute Jean-François Aliotti, Président de GroupXP.

