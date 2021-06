Prove s'apprête à faire l'acquisition de la société de biométrie comportementale mobile UnifyID afin d'accélérer l'authentification dynamique multifactorielle

NEW YORK, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prove a annoncé aujourd'hui l'acquisition à venir d' UnifyID , un leader du marché de la biométrie comportementale et de l'authentification passive sur mobile. UnifyID est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment New Enterprise Associates (NEA), Andreessen Horowitz (a16z) et StartX de l'université de Stanford.



Approuver des transactions légitimes tout en contrecarrant la fraude : tel est l'objectif des technologies d'authentification. Les techniques statiques et fastidieuses entravent les revenus tout en augmentant les dépenses d'exploitation et la frustration des clients. Avec UnifyID, les clients de Prove bénéficieront d'une technologie d'authentification moderne révolutionnaire et primée et de l'ajout des plus brillants talents en intelligence artificielle/apprentissage automatique du secteur.

« Les entreprises, des banques de premier plan aux sociétés technologiques à croissance rapide, nous demandent de les aider à réduire leur dépendance à l'égard des mots de passe et des codes ponctuels en ajoutant des moyens d'authentification modernes qui éliminent l'élément humain », a déclaré Rodger Desai, PDG de Prove. « La technologie d'UnifyID exploite des signaux biométriques et comportementaux puissants à partir de téléphones portables qui, associés aux solutions de Prove, offrent une expérience d'authentification sans heurts, à la fois sûre et pratique. Les entreprises n'ont plus besoin de faire de compromis entre les deux. »

Pour plus d'informations sur la façon dont la technologie Phone-Centric Identity de Prove peut vous aider à réduire votre dépendance aux mots de passe et aux codes ponctuels, cliquez ici .

En plus de s'attaquer aux cas de fraude et de risque, la technologie de biométrie comportementale mobile d'UnifyID est la seule solution sur le marché capable d'authentifier définitivement une personne avec une correspondance 1:1 sur la base de son comportement et de ses mouvements. Les solutions d'UnifyID permettront aux clients de Prove de :

Faire évoluer leurs stratégies actuelles d'authentification bifactorielle et multifactorielle (MFA/2FA)

Réduire leur dépendance aux codes ponctuels (OTP)

Permettre des expériences de connexion sans mot de passe

Améliorer les interactions de discussion et de centre de contact

Lutter contre la fraude des promotions

Se conformer aux mandats PSD2 et SCA de l'UE

La croissance rapide de Prove dans les secteurs mondiaux de la technologie et du commerce électronique sera accélérée par la technologie d'UnifyID, qui ne s'appuie pas sur des données tierces provenant d'opérateurs de réseaux mobiles ou d'autres fournisseurs de données.

Cette acquisition permettra aux clients de Prove, y compris 9 des 10 plus grandes banques émettrices aux États-Unis, de choisir parmi les techniques d'authentification modernes, notamment l'authentification push améliorée avec intelligence de localisation privée et sécurisée, ainsi que la biométrie comportementale mobile dynamique et passive basée sur les signatures uniques de mouvement et de démarche des individus.

« UnifyID a créé une technologie révolutionnaire qui a suscité un immense intérêt. La forte présence de Prove sur le marché et sa clientèle de grandes entreprises aideront à étendre rapidement ces produits », a déclaré Forest Baskett, associé général chez NEA.

« Les techniques d'authentification à haute friction et à faible sécurité, telles que les OTP par SMS, laisseront la place à des techniques d'authentification push sécurisées, sans heurts et basées sur le comportement. UnifyID permettra aux clients de Prove d'être des leaders du secteur qui fournissent à leurs consommateurs finaux des expériences utilisateur sécurisées et de première qualité », a déclaré Michael Lynch, directeur de la stratégie chez Prove.

« Notre technologie de pointe a remporté les plus hautes distinctions de TechCrunch Disrupt, RSA Innovation Sandbox, Forbes AI 50, et d'autres. En combinant notre expertise dans les domaines de l'authentification passive, de la biométrie comportementale et de l'apprentissage automatique avec les solutions d'identité mobile établies de Prove, celles-ci deviendront les solutions d'identité mobile les plus complètes du marché », a déclaré John Whaley, fondateur et PDG d'UnifyID.

L'acquisition devrait être finalisée début juin.

Pour en savoir plus sur la façon dont la technologie Phone-Centric Identity de Prove peut améliorer vos stratégies de vérification d'identité afin de rendre vos expériences numériques plus sûres, plus rapides et plus faciles, rendez-vous sur prove.com .

À propos de Prove

Prove est la méthode moderne pour prouver son identité avec juste un numéro de téléphone et est utilisée par plus de 1 000 entreprises et 500 institutions financières dans le monde entier, dont 9 des 10 plus grandes banques américaines. Avec plus d'un milliard de jetons d'identité de petites entreprises et de consommateurs sous gestion continue, la plateforme Phone-Centric Identity™ de Prove aide les entreprises à atténuer la fraude tout en accélérant les revenus et en réduisant les dépenses d'exploitation à travers les canaux mobiles, ordinateurs de bureau, tablettes, centres de contact et en magasin. Les solutions omnicanales de Prove sont disponibles dans 195 pays. Pour connaître les dernières mises à jour de Prove, suivez-nous sur LinkedIn .

À propos d'UnifyID

Basée à Redwood City, en Californie, UnifyID améliore l'authentification pour les utilisateurs, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes d'expérience utilisateur via la première plateforme d'authentification implicite. Son approche hautement innovante est capable d'authentifier les utilisateurs par le biais de facteurs comportementaux et environnementaux avec un haut degré de précision sans affecter négativement l'expérience utilisateur, tout en respectant sa vie privée. UnifyID est largement considérée comme le leader de l'authentification passive et de la biométrie comportementale et a reçu de nombreuses distinctions de l'industrie, y compris finaliste de TechCrunch Disrupt, lauréate unanime de RSA Innovation Sandbox, lauréate en sécurité et confidentialité de SXSW, Gartner Cool Vendor, EMA Top 3 Vendor en authentification, Solution de prévention de la fraude mondiale de l'année 2020, et l'une des 50 sociétés les plus prometteuses dans le domaine de l'IA selon Forbes en 2021.

