Provoquant l'UE, le Royaume-Uni présente une nouvelle loi pour régler le commerce post-Brexit en Irlande du Nord

Dans une déclaration au Parlement, la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que la législation prévue faciliterait la circulation des marchandises, appliquerait le régime fiscal britannique en Irlande du Nord et donnerait à Londres plus de pouvoir sur les lois régissant la province.

Elle a répété aux législateurs que la législation n'enfreindrait pas le droit international et que Londres poursuivrait les discussions avec Bruxelles pour tenter de trouver une solution négociée.

Mais malgré les mises en garde de l'UE contre toute action unilatérale, la nouvelle loi modifierait certaines parties du protocole sur l'Irlande du Nord, convenu avec l'Union dans le cadre de l'accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré qu'une telle action n'était "pas acceptable" et que Bruxelles répondrait avec toutes les mesures à sa disposition. L'Irlande a qualifié la démarche de "très préoccupante", tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il pensait qu'une guerre commerciale était peu probable.

Boris Johnson a accepté le protocole en 2019 pour permettre à la Grande-Bretagne de quitter le marché unique et l'union douanière de l'UE sans que des contrôles soient réimposés à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, vitale pour l'accord de paix du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence.

En concluant un tel accord, il a effectivement accepté une frontière douanière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne affirme aujourd'hui que le protocole est inapplicable, et des mois de discussions avec l'UE n'ont pas permis de trouver de solutions.

"J'annonce notre intention d'introduire une législation dans les semaines à venir pour apporter des modifications au protocole", a déclaré Mme Truss sous les huées de l'opposition.

"Notre préférence reste une solution négociée avec l'UE et parallèlement à l'introduction de la législation, nous restons ouverts à de nouvelles discussions."

Elle a déclaré que le gouvernement poursuivrait l'adoption de la législation par le Parlement, quelle que soit l'évolution des futures discussions avec l'UE, mais qu'elle pourrait être modifiée si un accord était conclu.

La législation prévoit un "canal vert" pour les marchandises circulant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, la suppression des règles qui empêchent la province de bénéficier d'une aide fiscale et la fin du rôle de la Cour de justice européenne en tant qu'arbitre unique.

Lundi, Johnson a déclaré que le gouvernement avait besoin d'une option "d'assurance" pour pouvoir passer unilatéralement outre certaines règles commerciales post-Brexit, car le protocole, tel qu'il est, menaçait une paix durement acquise dans la province sous domination britannique.

PAS TRÈS AGRÉABLE

Stephen Doughty, porte-parole de la politique étrangère du parti travailliste d'opposition, a reconnu qu'il y avait des problèmes mais a déclaré que la Grande-Bretagne avait besoin de "têtes calmes et d'un leadership responsable".

"Il est profondément troublant que le ministre des affaires étrangères propose un projet de loi visant apparemment à rompre le traité que le gouvernement lui-même a signé il y a tout juste deux ans, qui ne résoudra pas les problèmes en Irlande du Nord à long terme, et qui sapera plutôt la confiance", a-t-il déclaré.

L'UE a déclaré à plusieurs reprises que toute difficulté commerciale devait être résolue dans le cadre des paramètres du protocole.

M. Sefcovic a déclaré que l'annonce du gouvernement britannique qui "désapprouverait des éléments constitutifs du protocole, soulève des inquiétudes importantes".

"Si le Royaume-Uni décide d'aller de l'avant avec un projet de loi désapprouvant des éléments constitutifs du protocole, comme annoncé aujourd'hui par le gouvernement britannique, l'UE devra répondre avec toutes les mesures à sa disposition", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministre irlandais des affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu'il regrettait profondément cette décision. "La voie choisie est très préoccupante".

La Grande-Bretagne a reporté l'introduction d'un grand nombre des contrôles prévus par le protocole, qui a englué certaines denrées alimentaires dans la paperasserie, à un moment où les prix des aliments et de l'énergie augmentent, alimentant les craintes de récession.

Avant l'annonce, Archie Norman, président du détaillant Marks & Spencer et ancien législateur du Parti conservateur, a déclaré que ce que le gouvernement proposait semblait être un "triomphe du bon sens".

Angela McGowan, directrice de la Confédération des industries britanniques pour l'Irlande du Nord, a appelé les deux parties à faire preuve de flexibilité pour garantir "la paix et la prospérité".

"Avec une bonne volonté politique, une zone d'atterrissage peut sans aucun doute être trouvée pour que les flux commerciaux GB-NI soient fluidifiés", a-t-elle déclaré.

Le résultat des élections régionales en Irlande du Nord a accru la pression sur M. Johnson pour qu'il introduise des changements dans le protocole après que les unionistes aient refusé de rejoindre une nouvelle administration à moins que les règles commerciales ne soient modifiées.

Jeffrey Donaldson, leader du plus grand groupe pro-britannique, le Democratic Unionist Party, a salué l'engagement de Mme Truss à agir, mais il a réservé son jugement sur le fait que son parti reviendrait ou non dans l'administration de partage du pouvoir.

"Nous espérons voir des progrès sur un projet de loi afin de régler ces questions dans les jours et les semaines à venir, et non dans les mois à venir", a déclaré Donaldson au Parlement. "Nous voulons que la frontière de la mer d'Irlande soit supprimée".