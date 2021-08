Prudence sur les actions, hausse des rendements avant Powell

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi tandis que Wall Street affichait une hausse timide à mi-séance, les marchés actions semblant retenir leur souffle à l'avant-veille du discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, alors que les rendements obligataires accentuaient leur remontée.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,18% (12,17 points) à 6.676,48 points et à Londres, le FTSE 100 a avancé de 0,34% mais à Francfort, le Dax a abandonné 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,07% alors que le FTSEurofirst 300 cédait 0,05% et que le Stoxx 600 finissait pratiquement inchangé.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones américain progressait de 0,23%, le Standard & Poor's 500 de 0,21% et le Nasdaq Composite de 0,08%, le S&P-500 et le Nasdaq ayant auparavant inscrit de nouveaux plus hauts historiques.

Si les investisseurs ont pu être rassurés par les nouvelles récentes concernant la vaccination contre le COVID-19, leur préoccupation n°1 reste l'évolution de la reprise et celle de la politique monétaire aux Etats-Unis, un double sujet sur lequel Jerome Powell s'exprimera vendredi.

"Nous nous attendons à ce que Powell joue les équilibristes entre la récente reprise économique américaine et les défis à venir, parmi lesquels le défi du resserrement possible des conditions financières aux Etats-Unis et ailleurs, qui pourraient perturber la reprise", résume Valentin Marinov, responsable de la recherches devises pour le G10 au Crédit agricole.

De l'autre côté de l'Atlantique, Philip Lane, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré à Reuters que les performances économiques de la zone euro devraient être proches des prévisions de l'institution cette année et l'an prochain malgré la propagation récente du variant Delta du coronavirus. Luis de Guindos, membre du Conseil des gouverneurs, a quant lui évoqué la possibilité d'un nouveau relèvement de ces prévisions.

TAUX

Si les écarts sont limités sur les marchés actions, la situation est toute autre sur ceux des emprunts d'Etat, en Europe comme aux Etats-Unis, les dégagements opérés à l'approche du discours de Jerome Powell et après les déclarations de responsables de la BCE favorisant la hausse des rendements.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a ainsi bondi de près de six points de base à -0,423%, au plus haut depuis le 27 juillet. Son équivalent français a atteint -0,058%, lui aussi au plus haut depuis un mois, et l'italien 0,673%.

Sur le marché américain, le dix ans prenait plus de quatre points en matinée à plus de 1,337%, au plus haut depuis le 13 août, avant le discours de Powell et une adjudication à cinq ans.

VALEURS

La hausse des rendements a profité aux banques, dont l'indice Stoxx a progressé de 1,82%. Santander a gagné 2,76%, BNP Paribas 2,04% et ING 1,37%.

L'optimisme ambiant sur les progrès de la vaccination a par ailleurs continué de bénéficier aux valeurs des transports et des loisirs (+1,79%): le tour-opérateur TUI a pris 1,35%, le spécialiste des croisières Carnival 2,39%.

A la baisse, Inditex a perdu 1,72% après une recommandation de vente de Deutsche Bank.

CHANGES

La remontée des rendements des Treasuries favorise le dollar, qui s'apprécie de 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro résiste toutefois et se maintient autour de 1,1750.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Europe, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé plus nettement qu'attendu en août, à 99,4 après 100,7 en juillet.

PÉTROLE

Hésitants pendant une partie de la séance, les cours du pétrole ont trouvé un soutien dans l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière (de trois millions de barils), pratiquement conforme aux attentes.

Le Brent gagne encore 0,7% à 71,55 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,18% à 67,66 dollars, après être monté à 68,20.

A SUIVRE JEUDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 35394,0 +80,00 +0,23%

0

S&P-500 4494,50 +12,00 +0,27%

Nasdaq-100 15362,0 +6,50 +0,04%

0

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street [DAY/US]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 35469,5 +103,31 +0,29% +15,89%

7

S&P-500 4498,43 +12,20 +0,27% +19,76%

Nasdaq 15039,4 +19,61 +0,13% +16,69%

1

Nasdaq 100 15365,6 +7,99 +0,05% +19,22%

7

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1818,56 -0,88 -0,05% +18,35%

Eurostoxx 50 4181,12 +3,04 +0,07% +17,69%

CAC 40 6676,48 +12,17 +0,18% +20,27%

Dax 30 15860,6 -45,19 -0,28% +15,61%

6

FTSE 7150,12 +24,34 +0,34% +10,67%

SMI 12364,5 -72,09 -0,58% +15,52%

7

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe : [WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1756 1,1753 +0,03% -3,74%

Dlr/Yen 110,03 109,62 +0,37% +6,65%

Euro/Yen 129,37 128,93 +0,34% +1,93%

Dlr/CHF 0,9135 0,9122 +0,14% +3,21%

Euro/CHF 1,0743 1,0731 +0,11% -0,59%

Stg/Dlr 1,3728 1,3727 +0,01% +0,40%

Indice $ 92,9950 92,8930 +0,11% -3,30%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 176,030 -0,8000

0

Bund 10 ans -0,4230 -0,0070

Bund 2 ans -0,7350 -0,0020

OAT 10 ans -0,0670 -0,0060 +35,60

Treasury 10 ans 1,3339 +0,0440

Treasury 2 ans 0,2445 -0,0050

PETROLE

(en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD

nt

Brut léger US 67,65 67,54 +0,11 +0,16% +10,52%

Brent 71,54 71,05 +0,49 +0,69% +8,34%

(Avec Ritvik Carvalho à Londres, version française Marc Angrand)

par Marc Angrand