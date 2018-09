Prysmian: bénéfice net en baisse de 27,4% au 1er semestre

Rome (awp/afp) - Le fabricant italien de câbles Prysmian a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice net de 82 millions d'euros au 1er semestre 2018, en baisse de 27,4% sur un an.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 10,8%, à 4,364 milliards d'euros tandis que l'Ebitda (hors éléments exceptiçonnels) a baissé de 6,9%, à 339 millions d'euros, contre 364 millions un an plus tôt, a précisé Prysmian dans un communiqué.

Le groupe a confirmé prévoir sur l'ensemble de l'année 2018 un Ebitda (hors éléments exceptionnels) compris entre 860 et 920 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 910-970 millions.

La dette nette du groupe a fortement augmenté sur un an, à 3,014 milliards d'euros, contre 1 milliard un an plus tôt mais elle comprend également le rachat, pour 2,547 milliards d'euros, de General Cable.

"Le premier semestre de cette année a enregistré des performances positives, entraînant une bonne croissance du chiffre d'affaires", a commenté l'administrateur délégué Valerio Battista, cité par le communiqué.

"La rentabilité est touchée par l'impact des provisions pour le projet WesternLink", a reconnu le patron de Prysmian.

Il y a six jours Prysmian avait dévissé à la Bourse de Milan, après avoir annoncé l'interruption temporaire de la mise en service du câble sous-marin reliant l'Ecosse et le Pays de Galles, baptisé WesternLink.

Prysmian avait fait état d'un surcoût probable de 50 millions d'euros, s'ajoutant aux 20 millions d'euros déjà provisionnés au premier trimestre.

afp/buc