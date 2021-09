PsiOxus présentera des données de biomarqueur positives à l'ESMO 2021 démontrant le potentiel de son nouveau vecteur T‑SIGn® à sélection tumorale, NG-350A, visant à reprogrammer les cancers en phase avancée

PsiOxus Therapeutics, Ltd. (PsiOxus), une société de reprogrammation tumorale, annonce aujourd'hui qu'elle présentera des données clés d'innocuité et translationnelles de sa première étude clinique chez l'humain FORTITUDE de phase 1 lors du congrès 2021 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), cette semaine. Les données de la partie en monothérapie à augmentation de la dose terminée de l'étude FORTITUDE, lancée en 2019 pour évaluer l'innocuité et la tolérabilité du vecteur NG-350A T-SIGn®, seront présentées le vendredi 16 septembre 2021. L'affiche sera disponible dans son intégralité sur www.psioxus.com peu après.

NG-350A est un vecteur T-SIGn® conçu pour reprogrammer les cancers en exprimant de manière sélective un anticorps monoclonal agoniste du CD40, un puissant activeur de réponses immuno-inflammatoires, dans le microenvironnement de la tumeur. PsiOxus développe cet agent comme un produit de son portefeuille de vecteurs T-SIGn® qui combinent une administration systémique à une production localisée de puissantes charges transgènes afin de permettre la reprogrammation sélective des tumeurs primaires et métastatiques.

Les données qui seront présentées au congrès ESMO montrent que l'administration IV de NG-350A a provoqué des hausses durables de cytokines inflammatoires dans l'essai FORTITUDE de phase 1. En particulier, des hausses marquées et persistantes proportionnelles à la dose dans IL-12 et IFNγ ont été observées après une seule semaine de NG-350A, indiquant une solide activation de cellules présentant des antigènes via l'agonisme CD40 généré dans la tumeur. Une expansion de nouveaux clones cellulaires T, desquels une proportion élevée étaient de nouveaux clones, a également été observée après un seul cycle de NG-350A. Les données d'innocuité des 25 patients traités par NG-350A dans le cadre de la partie en monothérapie à augmentation de la dose désormais terminée de FORTITUDE ont démontré que NG‑350A a été bien toléré, avec peu des effets indésirables observés associés à l'administration systémique d'agonistes anti-CD40.

Ensemble, ces données suggèrent que NG-350A contribue à la reprogrammation du microenvironnement tumoral, tout en évitant la toxicité associée au dosage systémique non localisé d'anticorps anti-CD40.

"Les données clés partagées lors du congrès ESMO Congress viennent confirmer les précédentes conclusions d'après lesquelles notre vecteur T-SIGn se réplique de manière sélective dans les cellules tumorales primaires et les métastases, et dure pendant plusieurs mois après l'administration intraveineuse. Plus important encore, les données de biomarqueur indiquent que la réplication vectorielle en cours dans les tumeurs se traduit efficacement en production durable de la charge transgénique, à savoir un anticorps agoniste du CD40. Ces données translationnelles constituent une démonstration pionnière d'un effet d'entraînement de la reprogrammation tumorale, en utilisant les vecteurs T-SIGn pour transformer les cellules tumorales du patient en de petites usines à médicaments", déclare Tom Lille, M.D., Ph.D., responsable médical, PsiOxus.

En s'appuyant sur des données très prometteuses, NG-350A sera évalué en association avec un inhibiteur de point de contrôle anti–PD-1 dans la partie B de FORTITUDE.

À propos de PsiOxus

PsiOxus est une société d'oncologie en phase clinique à l'avant-garde des produits d'oncologie immunitaire systémique permettant la reprogrammation durable de l'environnement tumoral pour surmonter le défi central de la résistance aux traitements. Flexible et éprouvée, notre plateforme de vecteurs T‑SIGn® fournit de multiples charges utiles transgènes reprogrammant les tumeurs primaires et métastatiques. Nous disposons d'un portefeuille de projets en pleine expansion composé de produits innovants en monothérapie et en thérapie combinée, en vue d'améliorer considérablement les résultats pour les patients atteints de cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://psioxus.com/. ​

À propos de T-SIGn®

La thérapie immunogénique spécifique à la tumeur (Tumor-Specific Immuno-Gene Therapy, T-SIGn) est une vaste plateforme destinée à la reprogrammation tumorale via des combinaisons de protéines immunothérapeutiques d'encodage transgène dans un agent unique. Les transgènes sont sélectionnés sur la base de leurs capacités fonctionnelles à reprogrammer le microenvironnement tumoral et donc à promouvoir les réponses antitumorales. T-SIGn utilise un vecteur viral administrable au niveau systémique, avec une sélectivité et une activité cliniquement éprouvées dans les cellules tumorales. En plus de NG-350A, NG-641 (une approche à anticorps bispécifique ciblant le stroma tumoral) est également en cours d'essais cliniques et d'autres candidats sont en phase avancée de développement préclinique. Ces candidats à vecteur multicible sont développés par PsiOxus seul ou en collaboration avec des partenaires.

