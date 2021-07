Publication d'un rapport de recherche en capitaux propres relatif à Arqit

Arqit Limited ("Arqit"), un chef de file mondial de la technologie de cryptage quantique, se félicite de la publication d'un rapport de recherche en capitaux propres réalisé par Equity Development Limited, un cabinet d'études et conseils en placements basé à Londres. Un exemplaire du rapport est disponible sur https://www.equitydevelopment.co.uk/research/unbreakable-quantum-encryption-the-holy-grail-1.

En mai 2021, Arqit a signé un accord définitif en vue d'un regroupement avec Centricus Acquisition Corp. (NASDAQ: CENHU, CENH, CENHUW) ("Centricus"), une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) cotée en bourse.

À propos d'Arqit Limited:

Arqit Limited ("Arqit") fournit une plateforme en tant que service (PaaS) de cryptage quantique qui protège les liens de communication de tout dispositif en réseau contre les formes actuelles et futures de cyberattaques, même celles provenant d'un ordinateur quantique. Baptisé QuantumCloud™, le produit d'Arqit permet à tout dispositif de télécharger un agent logiciel de moins de 200 lignes de code, capable de créer des clés en coopération avec n'importe quel autre dispositif. De type pair-à-pair et avec une puissance de calcul sécurisée, ces clés n'existent pas jusqu'au moment où elles sont requises. QuantumCloud™ peut créer des volumes illimités de clés dans des groupes de toute taille, et peut réguler l'entrée et la sortie sécurisée de tout dispositif dans le groupe. Le marché potentiel n'est autre que l'ensemble des dispositifs connectés. Le lancement de QuantumCloudTM 1.0 pour le premier groupe de clients se déroulera durant le second semestre 2021, avec 130 millions de dollars de contrats déjà engagés*.

Le 12 mai 2021, Arqit a signé un accord définitif pour fusionner avec Centricus Acquisition Corp (NASDAQ: CENH), une société d'acquisition à vocation spécifique, en vertu duquel Arqit deviendrait une société cotée au Nasdaq Stock Market sous la désignation Arqit Quantum Inc.

*À la date de publication

Informations complémentaires

Le présent communiqué est publié en rapport avec la proposition de transaction entre Arqit Limited ("Arqit"), Centricus Acquisition Corp. ("Centricus") et Arqit Quantum Inc. ("Pubco"), une société de portefeuille récemment enregistrée aux îles Caïmans. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation. Les titres ne sauraient être vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question. En rapport avec la proposition de transaction, Pubco a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et boursières ("SEC") une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4, contenant une déclaration de procuration de Centricus en rapport avec la sollicitation de procurations de Centricus pour le vote des actionnaires de Centricus sur la proposition de transaction et d'autres sujets qui peuvent être décrits dans la déclaration d'enregistrement. Pubco et Centricus projettent en outre de déposer d'autres documents auprès de la SEC relatifs à la proposition de transaction, et une déclaration de procuration/un prospectus sera envoyé(e) à tous les porteurs d'actions ordinaires de Classe A de Centricus. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION DE VOTE OU D'INVESTISSEMENT, LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT LE FORMULAIRE F-4 ET LA DÉCLARATION DE PROCURATION/LE PROSPECTUS RELATIF À LA PROPOSITION DE TRANSACTION ET À TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC EN RAPPORT AVEC LA PROPOSITION DE TRANSACTION, UNE FOIS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE LA PROPOSITION DE TRANSACTION. La déclaration de procuration/le prospectus, ainsi que les autres dossiers contenant des informations à propos d'Arqit et de Centricus, seront disponibles gratuitement sur le site de la SEC (http://www.sec.gov). Des exemplaires de la déclaration de procuration/du prospectus sont également disponibles gratuitement sur le site d'Arqit à l'adresse www.arqit.uk, ou sur demande écrite adressée à: Centricus Acquisition Corp., PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 1104, Îles Caïmans.

Participants aux sollicitations

Arqit, Centricus et certains de leurs directeurs respectifs, les responsables exécutifs et d'autres membres de la direction et employés peuvent, en conformité avec la réglementation de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Centricus en rapport avec la proposition de transaction. Des informations relatives aux directeurs et aux responsables exécutifs de Centricus, et leur détention de titres de Centricus, seront stipulées dans la déclaration de procuration/le prospectus, une fois disponible. Des informations complémentaires relatives aux participants à la sollicitation de procurations et à la description de leurs intérêts directs et indirects seront incluses dans la déclaration de procuration/le prospectus, une fois disponible. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées sont invités à lire attentivement la déclaration de procuration/le prospectus, une fois disponible, avant de prendre des décisions de vote ou de placement. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents auprès des sources susmentionnées.

Ni offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation. Les titres ne sauraient être vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question. Toute offre de titres sera exclusivement réalisée par voie de prospectus, en vertu de la section 10 du Securities Act, ou d'une dispense valide.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se basent sur les attentes et points de vue d'Arqit et de Centricus à l'égard d'événements futurs et comportent des risques et incertitudes susceptibles de causer un écart substantiel entre les résultats réels et les attentes actuelles. Ces facteurs sont difficiles à prédire avec précision et peuvent être en dehors du contrôle d'Arqit et de Centricus. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou autre ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés. De nouvelles incertitudes et de nouveaux risques apparaissent périodiquement, et il est impossible pour Arqit et Centricus de prédire ces événements ni l'impact qu'ils pourraient avoir sur Arqit et Centricus. Sauf dans les cas requis par la loi, Arqit et Centricus rejettent toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse ou autre après la date de publication. À la lumière de ces risques et incertitudes, les investisseurs doivent garder à l'esprit que les résultats, événements et développements mentionnés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas se produire. Parmi les facteurs d'incertitudes et de risques susceptibles d'affecter la performance future d'Arqit et de Centricus et de provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué figurent: (i) le risque que le regroupement d'entreprise ne soit pas finalisé ou pas finalisé dans les délais, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le cours des titres de Centricus, (ii) le risque que le regroupement d'entreprise ne soit pas finalisé à la date butoir du regroupement d'entreprise de Centricus et l'incapacité potentielle d'obtenir une reconduction de la date butoir du regroupement d'entreprise à la demande éventuelle de Centricus, (iii) l'incapacité à satisfaire les conditions de l'exécution du regroupement d'entreprise, y compris l'approbation de l'Accord de regroupement d'entreprise par les actionnaires de Centricus et la satisfaction du montant minimum de compte de fiducie à la suite de tout rachat par les actionnaires publics de Centricus, (iv) l'absence d'évaluation indépendante pour déterminer si le regroupement d'entreprise doit être exécuté ou non, (v) tout événement, changement ou autre circonstance susceptible de provoquer la cessation de l'Accord de regroupement d'entreprise, (vi) l'effet de l'annonce ou de l'attente de regroupement d'entreprise sur les relations commerciales, les résultats d'exploitation, et les activités globales de la Société, (vii) les risques que le regroupement d'entreprise n'interfère avec les plans et opérations actuels de la Société, (viii) le résultat de toute procédure judiciaire pouvant être engagée contre la Société ou contre Centricus en rapport avec l'Accord de regroupement d'entreprise ou le regroupement d'entreprise, (ix) la capacité de maintenir la cotation des titres de Centricus sur une plateforme nationale de valeurs mobilières, (x) les changements dans les secteurs concurrentiels et réglementés dans lesquels la Société évolue, les variations dans la performance opérationnelle des concurrents, les changements dans la législation et la réglementation affectant l'activité de la Société et les changements dans la structure de capital fusionnée, (xi) la capacité à déployer des plans commerciaux, des prévisions et autres attentes après l'exécution du regroupement d'entreprise, et à identifier et saisir des opportunités supplémentaires, (xii) l'incapacité potentielle de la Société à convertir son portefeuille de projets et d'ordres en recettes, (xiii) l'incapacité potentielle de la Société à concrétiser la fourniture de sa technologie opérationnelle, qui est encore en développement, (xiv) le retard potentiel du lancement commercial des produits de la Société, (xv) le risque d'interruption ou de panne de la technologie d'information et du système de communication de la Société, et (xvi) la force exécutoire de la propriété intellectuelle de la Société.

Immatriculé sous le numéro: 10544841. Siège social: 3 More London Riverside Londres SE1 2RE

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

