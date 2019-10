Publication du mode d'action de gp-ASIT+™, le produit phare d'ASIT biotech en Phase III pour l'allergie aux pollens de graminées dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)1

Regulatory News:

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (Euronext : ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge spécialisée dans la R&D clinique de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce aujourd’hui la publication d’une étude mécanistique (mode d’action) de gp-ASIT+™, son produit candidat phare en Phase III pour traiter l’allergie aux pollens de graminées, dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), la revue avec comité de lecture la plus souvent citée dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique. Cette cinquième publication dans une revue scientifique de renom confirme la solidité des données recueillies sur gp-ASIT+™ pendant la première étude de Phase III.

Les données récemment publiées ont été obtenues dans le cadre de la première étude clinique de Phase III (2016-2017) réalisée en collaboration avec l’Imperial College London. Comme prévu avant le lancement de l’étude clinique, des échantillons de sang ont été prélevés dans le sous-groupe de 32 patients (21 traités et 11 placebo) recrutés à l’Hôpital Universitaire de Gand (Belgique), pour l’étude du mécanisme d’action de gp-ASIT+™.

Les données démontrent qu’un traitement de courte durée (3 semaines) avec gp-ASIT+™ est associé à l’activation de mécanismes immunitaires qui protègent les patients contre l’allergie aux pollens de graminées. Cet effet immunologique s’est maintenu jusqu’à la fin de la saison des pollens. Il est important de noter que chez ces patients, gp-ASIT+™ a entraîné une réduction du score combiné des symptômes cliniques et de prise de médicaments (CSMS) de -35,1% (p=0,03) pendant le pic de la saison des pollens, et de -53,7% (p=0,03) pendant toute la saison pollinique. Ces résultats démontrent le potentiel d’un traitement sans adjuvant avec les peptides d’ASIT+™, et confirment que gp-ASIT+™ pourrait devenir un traitement efficace et sans danger pour les patients atteints d’allergie aux pollens de graminées.

Par ailleurs, un autre article paru dans le même numéro de la revue JACI2 conclut que les peptides de Lolium Perenne sans adjuvant d’ASIT biotech sont capables d’agir sur les lymphocytes B et T, une condition nécessaire pour avoir une activité immunologique, ce qui pourrait potentiellement expliquer l’échec des peptides synthétiques d’autres sociétés basées uniquement sur des épitopes de lymphocytes T.

Michel Baijot, Directeur général d’ASIT biotech, déclare : « Nous sommes très heureux de la publication de cette étude dans une revue scientifique aussi prestigieuse. Nous sommes convaincus que sa diffusion permettra d’améliorer les connaissances du mécanisme d’action unique de gp-ASIT+™. Ensemble, ces deux articles soulignent le potentiel de la plateforme ASIT+™ pour réduire les coûts et les risques généralement associés à l’identification et au développement de nouveaux produits candidats pour d’autres allergies.”

Références:

1. Sharif H. et al., 2019, “Immunologic mechanisms of a short-course of Lolium perenne peptide immunotherapy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial”, J. Allergy Clin. Immunol; Vol 144, Issue 3, Pages 738-749. (cliquez ici)

2. Agache I., 2019, “Peptide allergen immunotherapy—unraveling new pathways”, J. Allergy Clin. Immunol; Vol 144, Issue 3, Pages 658-660. (cliquez ici)

À propos de la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)

Le JACI est la revue scientifique officielle de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI). De renommée mondiale, elle est, avec 46 218 citations en 2016, la publication la plus citée dans le domaine des allergies et de l'immunologie clinique. Cette revue mensuelle consacre chaque numéro à la meilleure recherche la plus récente dans le domaine des allergies et de l'immunologie, en ciblant plus précisément les apports de la médecine clinique et de la science fondamentale pour optimiser le traitement des patients. Le JACI est une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le domaine des allergies et de l'immunologie (classée à la sixième place, sur un total de 150 revues), avec un facteur d'impact de 13,258 (le facteur d’impact mesure la notoriété et l’influence d’une revue scientifique en fonction de la fréquence à laquelle elle est citée dans les autres revues scientifiques).

À propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gp-ASIT+™, actuellement en Phase III, et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pnt-ASIT+™). Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies.

