Publicis Groupe : COMMUNIQUE

Regulatory News:

Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] (Paris:PUB) confirme étudier l’éventuelle acquisition d’Epsilon qui fait actuellement l’objet d’un projet de cession par Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS). Epsilon est un acteur majeur dans la data et les solutions marketing ciblées (mass personalization) opérant essentiellement en Amérique du Nord.

Il est en effet du devoir des instances dirigeantes du Groupe d’examiner toute possibilité de se renforcer par des actifs s’inscrivant dans la stratégie de la Société et susceptibles d’apporter un service plus complet aux clients du Groupe, tout en préparant la compétitivité du Groupe dans l’avenir.

Ceci étant dit en l’état actuel des discussions et de l’examen du dossier, le Groupe ne peut donner d’indications ni sur la probabilité d’une offre, ni en quels termes celle-ci serait faite au cas où le Groupe décidait de déposer une offre. Il est souvent arrivé (encore récemment) que des pistes soient étudiées et abandonnées car ne correspondant pas aux critères nécessaires pour une acquisition.

Conformément à ses obligations, Publicis Groupe informera le marché au cas où cette acquisition se concrétiserait.

