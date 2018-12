Publicis Groupe : Communiqué de presse

Regulatory News:

À la suite de la déclaration du Président de la République, Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] a décidé l’attribution d’une prime de 1 000 euros à tous les collaborateurs du Groupe en France dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2500 euros bruts (salaire médian français). Elle sera versée dès le vote de la loi permettant que les collaborateurs ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette prime.

S’adressant aux collaborateurs de Publicis, Arthur Sadoun a déploré les incidents qui ont provoqué de fortes dégradations du Drugstore : « Durant ces dernières semaines, le Drugstore Publicis a fait l’objet de dégradations importantes lors de chaque manifestation qui s’est déroulée sur les Champs-Élysées. Nous les condamnons et nous remercions sincèrement nos services de sécurité et les équipes du Drugstore pour leur courage et leur engagement. Soulignons aussi le sang-froid des forces de police qui ont permis d’éviter le pire. »

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

WWW.PUBLICISGROUPE.COM

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181210005865/fr/