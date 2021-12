Publicis Groupe : Déclaration des transactions sur actions propres

Regulatory News :

PUBLICIS GROUPE (Paris:PUB) :

Période du 6 au 10 décembre 2021

(Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 26 mai 2021)

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Nom du PSI Code identifiant du PSI Devise PUBLICIS GROUPE 2138004KW8BV57III342 FR0000130577 Citigroup Global Markets Europe AG CGET EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR) Montant brut journalier d'acquisition (EUR) Code identifiant marché PUBLICIS GROUPE SA 06/12/2021 FR0000130577 37 318 56,7782 2 118 848,87 XPAR PUBLICIS GROUPE SA 06/12/2021 FR0000130577 - - - CBOE EU PUBLICIS GROUPE SA 06/12/2021 FR0000130577 - - - TURQUOISE EUROPE PUBLICIS GROUPE SA 07/12/2021 FR0000130577 - - - XPAR PUBLICIS GROUPE SA 07/12/2021 FR0000130577 - - - CBOE EU PUBLICIS GROUPE SA 07/12/2021 FR0000130577 - - - TURQUOISE EUROPE PUBLICIS GROUPE SA 08/12/2021 FR0000130577 74 58,0000 4 292,00 XPAR PUBLICIS GROUPE SA 08/12/2021 FR0000130577 - - - CBOE EU PUBLICIS GROUPE SA 08/12/2021 FR0000130577 - - - TURQUOISE EUROPE PUBLICIS GROUPE SA 09/12/2021 FR0000130577 20 000 58,0473 1 160 946,00 XPAR PUBLICIS GROUPE SA 09/12/2021 FR0000130577 - - - CBOE EU PUBLICIS GROUPE SA 09/12/2021 FR0000130577 - - - TURQUOISE EUROPE PUBLICIS GROUPE SA 10/12/2021 FR0000130577 11 000 57,8706 636 576,60 XPAR PUBLICIS GROUPE SA 10/12/2021 FR0000130577 - - - CBOE EU PUBLICIS GROUPE SA 10/12/2021 FR0000130577 - - - TURQUOISE EUROPE * arrondi à quatre décimales Total: 68 392,00 57,3263 3 920 663,47

Une présentation détaillée de ces informations est disponible sur le site internet de Publicis Groupe à l’adresse suivante : (https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/investisseurs-analystes/information-reglementee)

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs.

