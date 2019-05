Publicis Groupe: Progrès significatifs sur le financement de l'acquisition d'Epsilon

Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce avoir progressé de manière significative sur le financement du projet d’acquisition d’Epsilon qui avait été annoncé le 14 avril 2019.

Le Groupe avait alors annoncé que la transaction serait financée par endettement et qu’il utiliserait une partie de sa trésorerie disponible. Le montant total de l’acquisition est sécurisé par un crédit d’acquisition entièrement souscrit, dont le Groupe entend refinancer une partie par le biais d’un prêt à moyen terme. Le Groupe considère que les processus de syndication du crédit d’acquisition et du prêt à moyen terme sont maintenant pratiquement clos sur la base des engagements reçus de la part des prêteurs potentiels. Ces engagements sont sous condition de la finalisation de la documentation juridique. Dans ce contexte, Publicis Groupe a également décidé de renouveler sa Facilité de Crédit Renouvelable. Le Groupe considère que le processus de syndication de cette facilité est pratiquement clos, sous réserve de la finalisation de la documentation juridique.

Pour mémoire, l’acquisition d’Epsilon est soumise aux approbations réglementaires d’usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.

