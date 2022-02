Publicis Groupe : Résultats annuels 2021 03/02/2022 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Une année record pour tous les indicateurs Croissance organique de +10% pour l’année, avec un 4 ème trimestre supérieur aux attentes à +9,3%

Forte contribution d’Epsilon à +12,8% et de Publicis Sapient à +13,8% sur l’année

Croissance de 3% en organique par rapport à 2019, avec une accélération à +5% au 2 e semestre

N°1 des classements New Business en 2021 pour la 3 ème fois en quatre ans

Meilleurs ratios financiers du secteur : marge opérationnelle à 17,5%, Free Cash-Flow 1 de 1,4 Md€

Un bonus pour tous les collaborateurs ; versement d’une semaine de salaire additionnelle aux 35 000 salariés sans rémunération variable

Prévisions 2022 : croissance organique entre +4% et +5%, taux de marge opérationnelle à c. 17,5% et Free Cash-Flow 1 de c.1,4 Md€.

Dividende 2021 : 2,40€ par action (taux de distribution de 47,8%), versé intégralement en numéraire Regulatory News: Publicis Groupe (Paris:PUB): Résultats annuels 2021 (€m) FY 2021 2021 vs. 2020 Revenu 11 738 +8,8% Revenu net 10 487 +8,0% Croissance organique +10,0% EBITDA 2 317 +7,4% Marge opérationnelle 1 840 +18,1% Taux de marge opérationnelle 17,5% +150 pdb Bénéfice net courant par action, dilué 5,02 +17,6% Free Cash Flow 1 427 +19,9% Revenu du 4ème trimestre 2021 Revenu net 2 935 Croissance publiée +13,1% Croissance organique +9,3% Croissance organique vs. 20192 +5% ______________________ 1 Avant variation du BFR 2 Croissance organique vs. 2019 calculée comme suit : ([1 + croissance organique (n-1)] * [1 + croissance organique (n)])-1 Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe : « En 2021, Publicis a enregistré des résultats records. Tous nos indicateurs ont dépassé leurs niveaux de 2019. Notre croissance organique pour l’année s’établit à +10% avec un 4ème trimestre à +9,3%, au-dessus des attentes, et une forte croissance dans toutes nos régions. Epsilon et Publicis Sapient contribuent significativement à cette performance avec des croissances respectives de +12,8% et +13,8%. Ces chiffres reflètent notre capacité à capturer les changements structurels de notre industrie, qu’il s’agisse de la gestion des données « first-party », des nouveaux médias digitaux, de l’évolution du commerce ou encore de la transformation digitale des entreprises. Nous dépassons ainsi nos résultats de 2019 plus tôt et à un niveau plus élevé que prévu. Notre croissance organique est de +3% par rapport à 2019, avec une accélération au 2e semestre à +5%. Les États-Unis, où notre modèle est le plus avancé, participent largement à cette performance avec une croissance de +8% par rapport à 2019. De plus, nous continuons à enregistrer les meilleurs ratios financiers de notre industrie, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% et un free cash-flow de 1,4 milliard d’euros. Ceci nous permet de proposer un dividende de 2,40 euros, soit un taux de distribution de 47,8%. 2021 a été une année record pour le Groupe non seulement sur le plan financier, mais aussi commercial. Pour la 3ème fois en quatre ans, nous sommes en tête, et de loin, des classements New Business, avec des gains emblématiques comme Stellantis, Walmart, et Meta, pour n’en nommer que quelques-uns. L’année 2022 a également bien commencé avec notamment le gain de McDonald’s aux États-Unis. Le Groupe sort de cette pandémie à la fois renforcé et toujours plus engagé. Les progrès enregistrés cette année en matière d’ESG nous permettent aujourd’hui d’être classés premier, dans notre secteur, par 8 des 10 des principales agences de notation. Je souhaite remercier tous nos clients pour leur confiance, ainsi que tous nos collaborateurs pour leur engagement sans faille depuis le début de cette crise. Pour récompenser ces efforts exceptionnels, nous avons décidé de verser un bonus à tous ceux qui nous ont accompagnés au cours des 24 derniers mois. Cela concerne également les 35 000 salariés qui n’ont pas de rémunération variable et qui recevront une semaine de salaire supplémentaire cette année. Pour 2022, nous avons 3 priorités : apporter à tous nos clients nos actifs en data et en technologie sans équivalent dans notre industrie, donner à nos collaborateurs toujours plus d’opportunités de progresser et de vivre des expériences uniques comme Work Your World, et continuer à délivrer une croissance à la fois rentable et responsable. Notre dynamique de croissance, soutenue par la force de notre modèle et nos gains de New Business, nous permet d’anticiper une croissance organique comprise entre 4% et 5% en 2022, avec un taux de marge opérationnelle et un free cash-flow au même niveau record qu’en 2021, soit environ 17,5% et 1,4 milliard euros respectivement. » Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe, réuni le 2 février 2022 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné les résultats annuels 2021, présentés par Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire. CHIFFRES CLES En millions d’euros, à l’exception des données par action et des % 2021 2020 2021

vs. 2020 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie Revenu net 10 487 9 712 +8,0% Revenu des coûts refacturables 1 251 1 076 +16,3% Revenu 11 738 10 788 +8,8% EBITDA 2 317 2 158 +7,4% En % du revenu net 22,1% 22,2% stable Marge opérationnelle 1 840 1 558 +18,1% En % du revenu net 17,5% 16,0% +150pdb Résultat opérationnel 1 434 983 +45,9% Résultat net part du groupe 1 027 576 +78,3% Bénéfice par action 4,13 2,40 +72,1% Bénéfice courant par action, dilué (1) 5,02 4,27 +17,6% Dividende par action (2) 2,40 2,00 +20,0% Free cash-flow avant variation du BFR 1 427 1 190 +19,9% En millions d’euros,

Données extraites du bilan 31 12 2021 31 12 2020 Total de l'actif 32 846 30 161 Capitaux propres, part du Groupe 8 588 7 182 Endettement financier net (trésorerie nette) 76 833 (1) Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, des dépenses liées au plan de restructuration immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, des coûts liés au débouclement anticipé de swaps croisés de taux-devises (en 2020), divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée. (2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 25 mai 2022. REVENU NET DE L’ANNEE 2021 Le revenu net de Publicis Groupe en 2021 est de 10 487 millions d’euros, en hausse de 8,0% par rapport à 9 712 millions d’euros en 2020. Les variations de taux de change sur l’exercice ont un effet négatif de 191 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 18 millions d'euros au revenu net. La croissance organique est de +10,0% en 2021 par rapport à 2020. Ceci implique une croissance organique de +3% par rapport à 2019, qui s’est accélérée sur le second semestre à +5% après un premier semestre à +1%. Toutes les zones géographiques ont poursuivi leur reprise et ont enregistré une forte croissance. 2021 est marquée par un rebond et fait suite à une année 2020 profondément marquée par la pandémie de Covid-19. Mais le Groupe a été en mesure de se redresser plus rapidement et à un niveau plus élevé que prévu, car son modèle unique lui a permis de saisir les changements structurels du secteur, vers une gestion des données « first-party », des médias numériques, du commerce et de la transformation des entreprises. Ceci est particulièrement visible à travers la hausse de la croissance organique globale de Publicis Sapient et d'Epsilon, respectivement de +13,8% et +12,8%, toutes deux contribuant significativement à la performance du Groupe. Répartition du revenu net 2021 par secteur Automobile 16% Finance 15% TMT 14% Santé 12% Alimentation et boissons 12% Grande consommation 12% Distribution 9% Secteur public & autres 4% Energie & industrie 3% Loisirs et voyages 3% Sur la base de 3 574 clients représentant 91% du revenu net total du Groupe Répartition du revenu net 2021 par zone géographique Millions Revenu net Croissance Croissance Croissance

organique d’euros 2021 2020 publiée organique vs. 2019 Amérique du Nord 6 368 5 997 +6,2% +9,7% +7% Europe 2 534 2 278 +11,2% +9,6% -4% Asie Pacifique 1 038 932 +11,4% +10,3% +3% Moyen Orient & Afrique 304 275 +10,5% +11,9% -1% Amérique Latine 243 230 +5,7% +16,8% +1% Total 10 487 9 712 +8,0% +10,0% +3% En Amérique du Nord, la croissance publiée est de +6,2%. La croissance organique est de +9,7% par rapport à 2020 (+7,0% par rapport à 2019). Les Etats-Unis ont affiché une croissance de +9,8% et le Canada +6,1% sur une base organique. En Europe, la croissance publiée est de +11,2% et la croissance organique s’est établie à +9,6% (-4% par rapport à 2019). Ainsi, le Royaume Uni a enregistré une croissance organique de +4,9% en 2021, la France de +15,5% et l’Allemagne de +7,7%. En excluant les activités d’affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique de la France est de +11,7% et celle de l’Europe s’établit à +8,6%. En Asie Pacifique, la croissance publiée a été de +11,4% et la croissance organique enregistrée a été de +10,3% (+3% par rapport à 2019). La croissance organique de la Chine a atteint +10,3%. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance publiée a été de +10,5% et de +11,9% sur une base organique (-1% par rapport à 2019). En Amérique Latine, la croissance publiée s’est établie à +5,7% alors que la croissance organique a atteint +16,8% (+1% par rapport à 2019). REVENU NET DU QUATRIEME TRIMESTRE Le revenu net de Publicis Groupe au 4ème trimestre 2021 est de 2 935 millions d’euros, en hausse de 13,1% par rapport aux 2 595 millions d’euros du 4ème trimestre 2020. Les variations de taux de change ont un impact positif de 81 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 10 millions d’euros sur le revenu net du 4ème trimestre. La croissance organique est de +9,3% au 4ème trimestre 2021, au-dessus des dernières perspectives prévues par le Groupe communiquées en octobre. Cela implique une croissance organique de +5% par rapport à 2019. Répartition du revenu net du 4ème trimestre par zone géographique Millions Revenu net Croissance Croissance Croissance

organique d’euros T4 2021 T4 2020 publiée organique vs. 2019 Amérique du Nord 1 734 1 530 +13,3% +8,7% +9% Europe 720 643 +12,0% +8,7% -1% Asie Pacifique 302 268 +12,7% +9,2% stable Moyen Orient & Afrique 94 78 +20,5% +15,3% +1% Amérique Latine 85 76 +11,8% +22,6% +9% Total 2 935 2 595 +13,1% +9,3% +5% Le revenu net publié en Amérique du Nord est en hausse de +13,3% au 4ème trimestre. La région a enregistré une croissance de +8,7% sur une base organique (+9% par rapport au 4ème trimestre 2019). Les Etats-Unis affichent une croissance organique de +8,7% en ligne avec celle de la zone, avec Publicis Sapient qui enregistre une croissance à +22%, générée à la fois par les nouveaux clients et les clients existants. L’activité média poursuit ses bonnes performances, grâce à la fois au média traditionnel et au média digital, et les activités créatives ont continué à s'améliorer séquentiellement, avec une croissance à deux chiffres pour les activités de production. Epsilon enregistre une croissance de +6% malgré une baisse de l’activité des concessionnaires automobiles aux États-Unis et malgré une base comparable élevée au 4ème trimestre 2020. Les activités santé ont connu une croissance à deux chiffres pour le 7ème trimestre consécutif. Le revenu net publié en Europe a enregistré une croissance de +12,0%. La région affiche une croissance de +8,7% sur une base organique au 4ème trimestre 2021 (-1% par rapport au 4ème trimestre 2019). Au 4ème trimestre, le revenu net au Royaume-Uni a enregistré une croissance organique de +6,5%, la France +11,5% et l’Allemagne +5,0%. En excluant les activités d’affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique de la France est de +4,1% et celle de l’Europe s’établit à +6,7%. L’Asie Pacifique enregistre un revenu net en croissance de +9,2% en base organique (+12,7% en base reportée). Le niveau du 4ème trimestre est stable par rapport au 4ème trimestre 2019, avec une forte activité en Chine (+17,1%) et grâce aux activités de Publicis Sapient en Thaïlande et en Australie. Le revenu net au Moyen-Orient et en Afrique est en progression de +15,3% en base organique (+20,5% en base reportée) grâce au développement solide de Publicis Sapient dans la région. En Amérique latine, le revenu net est en hausse de +22,6% en base organique et +11,8% en base reportée grâce à une forte activité au Brésil et au Mexique. ANALYSE DES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2021 Compte de résultat L’EBITDA s’établit à 2 317 millions d’euros en 2021, contre 2 158 millions en 2020, soit une hausse de 7,4%. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 22,1% du revenu net (22,2% en 2020). Les charges de personnel atteignent 6 639 millions en 2021, en hausse de 6,4% par rapport à 6 242 millions d’euros en 2020. Les charges de personnel représentent 63,3% du revenu net sur l’année, contre 64,3% en 2020. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 5 729 millions d’euros et représentent 54,6% du revenu net contre 56,2% en 2020. Par ailleurs, le coût des free-lances a augmenté de 114 millions d’euros en 2021, et représente 392 millions d’euros. Les charges de restructuration atteignent 53 millions d’euros, une baisse significative et anticipée par rapport aux 175 millions de 2020. Les autres charges opérationnelles (hors amortissements) sont de 2 782 millions d’euros et se comparent à 2 388 millions d’euros en 2020. Ce poste représente 26,5% du revenu net à comparer à 24,6% l’année dernière. Cette variation inclut une hausse du coût des ventes de 129 millions d’euros, notamment liée à la comptabilisation de deux contrats d’affichage dans les transports qui ont été étendus pour une courte durée. Les paiements minimum relatifs à ces contrats ont été directement comptabilisés en coût des ventes en 2021 et n’ont pas pu être comptabilisés comme en 2020 en droit d’utilisation relatifs aux contrats de location donnant lieu à dépréciation. Cette augmentation a été partiellement compensée par la réduction des autres charges externes, notamment sur les dépenses de voyages, qui ont diminué de 21 millions d’euros par rapport à 2020. La dotation aux amortissements est de 477 millions d’euros en 2021, en baisse de 123 millions d’euros par rapport à 2020. Cette baisse provient en large partie de l’impact de la comptabilisation des contrats décrite ci-dessus dans la section autres charges opérationnelles. En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 840 millions d’euros en 2021, en hausse de 18,1% par rapport à 2020. Le taux de marge ressort ainsi à 17,5%, en hausse de 150 points de base par rapport à 16,0% en 2020. Les taux de marge opérationnelle s’élèvent à 19,9% pour l’Amérique du Nord, 15,8% pour l’Europe, 12,8% pour l’Asie-Pacifique, 12,3% pour l’Amérique Latine et 2,0% pour la région Moyen-Orient & Afrique. Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions sont de 256 millions d’euros sur l’année, en baisse par rapport aux 339 millions d’euros de 2020. Les pertes de valeur sur les droits d’utilisation d’actifs immobiliers s’élèvent à 122 millions d’euros et concernent essentiellement le plan de consolidation immobilière « All in One », qui engendre une réduction du nombre de sites, tout en permettant une meilleure collaboration entre les équipes. En 2020, les pertes de valeur s’élevaient à 241 millions d’euros, dont 226 millions d’euros concernaient le plan immobilier « All in One ». Les autres charges et produits non courants représentent une charge de 28 millions d’euros en 2021 par rapport à un produit de 5 millions d’euros en 2020. Le résultat opérationnel s’élève à 1 434 millions d’euros en 2021, contre 983 millions d’euros en 2020. Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, est une charge de 118 millions d’euros en 2021, contre une charge de 198 millions d’euros l’année dernière. La charge (nette de produits) sur l’endettement financier net est de 85 millions d’euros en 2021, incluant 102 millions d’euros d’intérêts sur l’endettement brut lié aux acquisitions d’Epsilon et de Sapient. En 2020, l’endettement financier net avait généré une charge (nette de produits) de 103 millions d’euros (hors coûts liés au débouclement anticipé des swaps 2021 et 2024, pour 16 millions d’euros). Les autres charges et produits financiers représentent une charge de 33 millions d’euros en 2021, et comprennent notamment 70 millions d’euros de charge d’intérêts sur les obligations locatives et 42 millions d’euros de produits de réévaluation de la juste valeur des Fonds Communs de Placement. L’année dernière, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 95 millions d’euros, incluant 77 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et 16 millions d’euros de coûts liés au débouclement anticipé de swaps croisés de taux-devises. La réévaluation des earn-outs se traduit par un produit de 27 millions d’euros à comparer à une charge de 17 millions d’euros en 2020. La charge d’impôt est de 307 millions d’euros au 31 décembre 2021, correspondant à un taux d’impôt effectif sur l’année de 23,4%, contre 196 millions d’euros l’année dernière, correspondant à un taux d’impôt effectif sur l’année de 24,7%. La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence n’est pas significative en 2021 comparée à une perte de 1 million d’euros l’année dernière. La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est un bénéfice de 9 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre une perte de 5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Au total, le résultat net part du Groupe est de 1 027 millions d’euros en 2021 contre 576 millions d’euros en 2020. Free cash-flow En millions d’euros 2021 2020 EBITDA 2 317 2 158 Intérêts financiers payés, nets (80) (113) Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (365) (461) Impôt payé (362) (293) Autres 53 54 Flux de trésorerie générés par l’activité avant variation du BFR 1 563 1 345 Investissements en immobilisations (nets) (136) (155) Free cash flow avant variation du BFR 1 427 1 190 Le free cash-flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement, s’établit à 1 427 millions euros, en hausse de 19,9% par rapport à 2020. Les intérêts financiers, incluant principalement les intérêts relatifs à la dette d’Epsilon, s’élèvent à 80 millions d’euros, en baisse de 33 millions d’euros. Les impôts payés s’établissent à 362 millions d’euros, en hausse de 69 millions, par rapport aux 293 millions de 2020. Les investissements nets en immobilisations s’élèvent à 136 millions d’euros et sont en baisse de 19 millions d’euros par rapport aux 155 millions de 2020. Endettement financier net L’endettement financier net s’établit à 76 millions d’euros au 31 décembre 2021, à comparer à 833 millions d’euros au 31 décembre 2020. La dette nette moyenne du Groupe sur l’année s’est élevée à 1 530 millions d’euros contre 3 286 millions d’euros en 2020. ACQUISITIONS ET CESSIONS Le 15 juillet 2021, Publicis a annoncé l’acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce et dont la société est basée en Australie. L'expertise de CitrusAd sur les sites e-commerce, combinée avec l’offre retail media d’Epsilon sur les sites des éditeurs, toutes les deux alimentées par le CORE ID, permettra à Publicis Groupe de prendre le leadership de la nouvelle génération du retail media basée sur l’identité, avec une mesure totalement transparente de la performance, validée directement par les transactions. Cette acquisition a été finalisée le 1er septembre. Dans un contexte où les investissements publicitaires dans le retail media, aujourd’hui estimés à 30 milliards de dollars par an, vont être amenés à doubler au cours des cinq prochaines années, cette acquisition permettra aux clients de Publicis Groupe d’accélérer leur croissance dans ce secteur très dynamique, de leur donner une visibilité complète sur la performance consolidée de leurs investissements media, et un accès incomparable aux données first-party des sites e-commerce, leur permettant ainsi de se préparer à un monde sans cookies. Le 9 juillet 2021, Publicis Groupe a finalisé l’acquisition de Boomerang au Benelux, renforçant ainsi son offre de créativité dynamique et de contenu pour des clients à la fois locaux et globaux. Les compétences de Boomerang contribueront à renforcer les capacités globales du Groupe en matière de Production, en particulier Le Pub, et à la création d’un centre d'excellence mondial pour la Créativité Dynamique, basé aux Pays-Bas. Le 15 décembre 2021, Publicis a annoncé le lancement de SCB Tech X, joint-venture entre Publicis Sapient et Siam Commercial Bank (SCB), créant ainsi l’un des plus grands opérateurs de la fintech en Asie du Sud-Est. La joint-venture a été démarrée avec 1 200 salariés et est détenue à 60% par SCB et à 40% par Publicis Sapient. SCB Tech X est une « platform-as-a-service » leader, cloud native, qui sert les clients d’Asie du Sud-Est, au moment où la valeur totale des transactions du marché des paiements numériques devrait atteindre plus de mille milliards de dollars d'ici 2025 dans la région. SCB Tech X s’adresse aux acteurs commerciaux et aux consommateurs de toute la région et fournit à la fois des services bancaires innovants, tels que des offres de crédit, des comptes courants et d’épargne, et des services non-financiers, allant de la livraison de repas à l’offre de contenus autour de la santé et du bien-être, en passant par la réservation de voyages en ligne. En décembre 2021, le Groupe a également finalisé l’acquisition de 100% de BBK Worlwide (Etats-Unis), une société de marketing R&D à service complet et leader dans le domaine des essais cliniques (CTE). BBK permet aux clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique d'accélérer leurs programmes de R&D, en faisant avancer la recherche grâce à l'intégration unique de services centrés sur le patient et de technologies propriétaires, complétant ainsi les capacités existantes de Publicis Health en matière de CTE. EVENEMENTS POSTERIEURS A L’EXERCICE Le 5 janvier 2022, Publicis a annoncé l’acquisition de Tremend en Roumanie, une entreprise technologique spécialisée dans le développement de logiciels. Tremend est un acteur majeur de ce secteur en Europe Centrale et de l’Est et a connu une croissance rapide depuis sa création en 2005, avec plus de 60 millions d’utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses clients. Publicis Sapient s’appuiera sur l’expertise technologique de Tremend pour développer son nouveau centre de distribution mondial en Europe. Basée à Bucarest en Roumanie, Tremend a été fondée par Ioan Cocan et Marius Hanganu. Son portefeuille de clients couvre un grand nombre de secteurs avec des entreprises comme Carrefour, ING ou Orange. Tremend s’appuie sur une forte expertise développée au cours des 16 dernières années et compte aujourd’hui plus de 650 ingénieurs et développeurs de logiciels aux compétences très recherchées. Cette opération reste soumise aux approbations règlementaires de l’autorité compétente en matière de concurrence. PERSPECTIVES Pour l'année 2022, le Groupe vise une croissance organique comprise entre +4% et +5%, en prenant l’hypothèse que la situation sanitaire mondiale ne se détériore pas de manière significative. Il s'agit d'une amélioration séquentielle par rapport au taux de croissance sur deux ans de 3% atteint en 2021, grâce au modèle du Groupe et à la dynamique des gains New Business, dans un environnement porteur pour la publicité et la transformation des entreprises. Le Groupe prévoit que la croissance organique du 1er trimestre 2022 sera légèrement supérieure à la fourchette de prévisions pour l'année, étant donné une base comparable plus favorable au 1er trimestre de l'année dernière. Le Groupe prévoit de maintenir en 2022 les mêmes niveaux records qu'en 2021, tant pour son taux de marge opérationnelle que pour son free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement. Cela signifie un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un free cash- flow d'environ 1,4 milliard d'euros, tandis que le Groupe continue d'investir dans les talents et de s'appuyer sur ses structures efficaces pour absorber l'impact de l'inflation. ALLOCATION DU CAPITAL Sur la base de ses solides performances opérationnelles et de trésorerie, le Groupe a fixé son allocation de trésorerie pour 2022 : Relèvement du taux de distribution du dividende du Groupe, qui sera compris entre 45% et 50%, contre environ 45% précédemment. Au titre de 2021, le Groupe soumettra au vote de ses actionnaires un dividende de 2,40 € par action (correspondant à un taux de distribution de 47,8%) lors de sa prochaine Assemblée Générale en mai 2022.

Suppression de l'option du dividende en actions afin de stabiliser le nombre d'actions en circulation. En conséquence, le dividende de 2021 sera intégralement payé en numéraire.

Intensification de la stratégie d'acquisitions ciblées, en allouant entre 400 et 600 millions d'euros, contre 200 à 300 millions d'euros en 2021, pour continuer à renforcer les capacités en matière de data et de technologies.

Poursuite du désendettement, avec un objectif d'environ 1 milliard d'euros de dette nette moyenne en 2022. ESG Les actions engagées par le Groupe en matière ESG portent leurs fruits comme en témoignent les évaluations externes ESG qui sont en net progrès : Publicis Groupe occupe la position de leader du secteur auprès de 8 des principales agences. Avec la poursuite de la pandémie Covid-19, protéger tous les salariés du Groupe, en suivant les consignes sanitaires de chaque pays, est resté la priorité numéro un durant toute l’année. En fonction de la situation locale, la grande majorité des salariés du Groupe sont restés en télétravail parfois en alternance avec des périodes de retour au bureau. Les locaux sont restés partiellement ouverts afin de permettre des réunions avec des clients quand c’était possible. Le travail à domicile reste utilisé dans de nombreux pays en ce début 2022. Les équipes RH et Talent ont poursuivi l’extension du programme d’accompagnement des salariés, avec plus de solutions pour faire face à la fatigue physique et psychique. Ces services utilisent des Employees’ Assistance Program (EAPs) qui couvrent les questions médicales (consultation facilitée et gratuite auprès de médecins ou spécialistes…) et les questions de bien-être et remise en forme. Les programmes ont été enrichis dans plusieurs pays, ils ont été et restent accessibles à tous les salariés (pour eux-mêmes et leurs proches). Une attention particulière a porté sur la santé mentale afin d’aider les salariés souffrant d’isolement, et ce, dans tous les pays. Dans le prolongement des travaux de 2020 sur le travail du futur (Future of Work) et au regard des besoins exprimés par les équipes, le Groupe a lancé son programme interne Work Your World, opérationnel dès début 2022. La possibilité est donnée aux salariés de travailler pendant 6 semaines dans un pays ou une ville de leur choix où le Groupe dispose de bureaux, leur permettant ainsi d’avoir une expérience culturelle nouvelle. Work Your World a été très bien accueilli par les équipes. En matière de formation, de nouveaux programmes conduits avec des partenaires et tiers experts, sont venus enrichir le catalogue de Marcel Classes avec plus de 30 000 modules accessibles en ligne 7/7. Marcel a joué un rôle-clé dans l’accompagnement des salariés, la plateforme accueillant désormais plusieurs communautés internes dynamiques. Pour la deuxième année consécutive, le séminaire interne Viva la Difference de décembre 2021 a rassemblé virtuellement tous les collaborateurs du Groupe afin de faire le point sur cette année singulière et de se projeter sur 2022. Plus de 40 000 salariés se sont connectés pour suivre les 3 jours sur Marcel, avec des sessions en direct depuis Paris et New-York. Ce séminaire a été l’occasion de discuter de différents sujets, notamment les enjeux ESG du Groupe avec une attention particulière comme en 2020 sur les questions de diversité, d’équité et d’inclusion. Les débuts de la Once & For All Coalition privilégiant les media en faveur de groupes de populations sous-représentées ont été évoqués. Des projets permettant de réduire l’empreinte carbone des réalisations menées pour les clients ou les aidant à mieux piloter leurs impacts environnementaux ont été partagés. La création a été mise à l’honneur avec la remise des CannesDoAwards pour récompenser les meilleures campagnes sélectionnées par un vote des salariés. Ce séminaire a aussi été l’occasion d’écouter le témoignage de clients ou de partenaires, et d’y associer les futures générations de leaders. Il a été suivi d’une journée de table-rondes internes afin de répondre plus longuement à toutes les questions des salariés n’ayant pas pu être abordées durant le séminaire. Les actions se sont poursuivies en 2021 autour des trois priorités ESG du Groupe : Diversité, l’équité et l’inclusion : aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en France, en Inde, et dans de nombreux autres pays, différents programmes facilitant le recrutement de profils plus divers ce sont poursuivis. L’objectif du Groupe de 45% de femmes en 2025 aux postes de leadership clefs du Groupe progresse avec le point de passage atteint à 41% en 2021.

Le Global Meeting du Women’s Forum for the Economy and the Society s’est déroulé en Novembre dans un format hybride, avec trois jours de sessions virtuelles, réunissant plus de 15 000 participants issus de 115 pays, et un quatrième jour au Carrousel du Louvre à Paris réunissant physiquement près de 1 000 participants dont une centaine de jeunes de 18 à 25 ans. Dans le contexte pandémique avec les femmes du monde entier aux avant-postes de la protection de toutes et tous, les interventions ont mis en avant l’impérieuse nécessité de bâtir un monde beaucoup plus équitable car la contribution économique et sociale des femmes est vitale pour une croissance durable.

En matière de lutte en faveur de la justice sociale, le Groupe a renforcé encore ses engagements en faveur des jeunes éloignés de nos métiers avec plusieurs programmes, tels que le MCTP pour la 14ème année aux Etats-Unis, Open Aprenticeship au Royaume Uni, Publicis Track en France. Le contexte bouleversé et la prééminence des enjeux d’inclusion et de durabilité incitent les agences du Groupe, chacune dans son domaine, à innover et proposer à ses clients un marketing plus responsable, plus inclusif et durable. Pour accompagner ces évolutions, les agences progressent dans de nombreux pays comme en France où Publicis France maintient sa position de premier réseau d’agences labellisées « RSE Actives » de l’interprofession française (AACC) en partenariat avec l’Afnor, avec 12 agences certifiées.

L’éthique et la conformité des affaires est restée centrale afin de maintenir des standards élevés dans différents domaines comme les formations annuelles obligatoires autour de l’anti-corruption, et, de la protection et sécurité des données notamment. La très grande majorité des équipes (Groupe Security Office) sont certifiées ISO 27001 et avec les équipes GDPO (Groupe Data Protection Office), le Groupe a été évalué 961/1000 par Cybervadis, soit dans le 1% des entreprises les plus performantes.

Le Code d’éthique interne Janus diffusé à tous les salariés a fait l’objet d’une mise à jour complète adaptée à la nouvelle organisation du Groupe. En matière de lutte contre le dérèglement climatique, le Groupe poursuit ses objectifs validés par Science Based Targets Initiative (SBTi) au-delà de la neutralité carbone attendue avant 2030 (near term). Le Groupe reste aligné avec l’Accord de Paris et le scenario à 1.5°. Le plan d’action repose sur, d’une part, la réduction drastique de 50% de tous les impacts pour les scopes 1+2+3, d’autre part, le recours à 100% d’énergies renouvelables en source directe avant 2030, enfin, en tout dernier ressort, le recours à la compensation carbone pour les seuls impacts incompressibles. L’outil propriétaire d’évaluation des impacts des campagnes et projets clients A.L.I.C.E (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) a commencé à être utilisé avec plusieurs grands clients et leur permet de privilégier dans leurs projets de communication des solutions moins impactantes. L’objectif du Groupe de 100% d’énergies renouvelables d’ici 2030 progresse avec le pallier 2021 atteint à +8%. Les actions du Groupe et des agences en matière de RSE sont publiquement accessibles dans la section RSE du site du Groupe et les données sont synthétisées dans la partie CSR Smart data. NEW BUSINESS EUROPE Pandora AS (Technology), Polestar Performance AB (Technology), Nomad Foods (Media), La Poste (Creative), Société des Produits Nestlé (Technology), Daimler (Technology), Unilever (Technology), PMU (Technology), TUI Group (Creative), Groupe Casino (Creative), SNCF (Creative), FNPCA - ARTISANAT (Creative), Procter & Gamble (Creative), Etihad Airways (Media), Sephora (Data), April (Technology), ABBVIE (Creative), France Télévisions (Data), Izneo (Media), Enedis (Creative), G-Star (Creative), Zava (Technology), Comic Relief (Creative), Brown Forman (Media), Vinted (Media), DocMorris N.V. (Media), Reckitt Benckiser (Media), Media-Saturn-Holding GmbH (Creative), Raiffeisen Switzerland (Creative), AFD (Creative), Sisley Paris (Data), Cilevel Partners (Data), Carrefour (Data), Fnac Darty (Data), Engie (Data), Printemps (Data), Adecco (Creative), KOMO (Media), Peek & Cloppenburg KG (Digital), British Heart Foundation (Creative), Lindt (Media), CNPA (Creative), Erhard (Creative), EvCon (Creative), Maty (Creative), BNIC (Creative), Niantic (Digital), DP World PLC (Media), Primark (Media), AVK (Creative), Thales Group (Creative), Getin Bank (Media), Inserm (Media), Arterium (Creative), Nestlé (Media), Hormel Foods VI (Design), Gojo Industries VI (Design), EON Performance Media (Creative), DSM (Health), Jazz (Health), AXA (Creative), Premier Inn (Creative), Vision Express (Creative), Getir (Influence), Nintendo (Influence), SEGRO (Creative), Grant Thornton (Sustainability consultancy), LEGO (Sustainability consultancy), Land Securities (Sustainability consultancy), Purmo (Sustainability), Revolut (Creative), Makuake (Creative), Biogen (Health), Roche (Health), Pfizer (Health), Novartis (Health), P&G Pampers (Sustainability consultancy), Puma (Influence), Beiersdorf Nivea, Elastoplast and Eucerin (Creative and Sustainability consultancy), Beko (Sustainability consultancy), Mondelez Trident (Creative), Coty MaxFactor (Creative), Essity Tork (Digital), Kellogg Company (Digital), Smythson (Creative), Citeo (Creative), Strenger Holding GmbH (Creative), Royal Canin (Health), Rivadouce (Creative), Fédération des Promoteurs Immobiliers (Influence), Raimondi Cranes (Creative), Gilead Sciences (Influence), Feu Vert (Media), Ewopharma (Creative), B&B Hotels (Creative), FPI (Creative), Ferrero (Media), RTE (Digital Media & Influence), Ribena (Creative), Lloyds Banking Group (Media), ZPG Limited (Media), Hall Of Fame & Mobilize - Groupe Renault (Digital), Kingfisher (Media), LEO Pharma (Creative), Atlantic French Society of Thermal Development (Media), Siemens (Creative), Mahou-San Miguel Group (Media), L'Oréal (Media & Digital), Henkel (Media), Bonduelle Group (Media) AMERIQUE DU NORD Loblaw Digital (Technology), Verizon Wireless Digital (Technology), Mercedes-Benz USA (Technology), National Cancer Institute (Technology), Academy Sports & Outdoors (Technology), Comcast Corporation (Technology), The Depository Trust & Clearing Corp (Technology), Fiat Chrysler Automobiles (Technology), Sally Beauty (Media), AB InBev (Data), Inspire Brands (Media, Creative, Commerce), Samsung (Creative), Alcohol and Gaming Commission of Ontario (Creative), Unilever (Creative), Vanguard (Media), JM Smucker (Creative), Procter & Gamble (Creative), Hut 8 Bitcoin Mining (Creative), Mercedes-Benz (Creative), MacDonald, Dettwiler and Associates Inc (Creative), American Family & The General (Media), Humana (Media), Sony Interactive Entertainment (Creative), Region of Peel (Creative), Infiniti (Creative), National Ovarian Cancer Coalition Inc. (Digital), Zoetis (Digital), Belcorp (Media), Coventry Direct (Digital), Mission Lane (Digital), Marriott International (Technology), Mackenzie Investments (Creative), Goodfood Market Corp (Creative), Binge Corporation (Creative), Ritual Co (Creative), Greater Toronto Airports Authority (Creative), Addaday Intelligent Technologies LLC (Digital), Wisk Aero (Creative), Grupo Bimbo (Creative), Facebook (Creative), The Campbell Soup Company (Creative), ESPN (Creative), Arup Group Limited (Data), Motorola Solutions (Creative), Fairlife (Commerce), Estee Lauder (Digital), BestReviews (Creative), Nexight (Influence), The Coca-Cola Company (Influence), Talbots (Media), Planet Fitness (Creative, Media, Data), Walmart (Media), TD Bank (Media), Autozone (Media), AAA Life Insurance Company (Media), U.S. Consumer Product Safety Commission (Technology), Torstar Corporation (Influence), CVS Health (Creative), Pacaso (Creative), McDonald’s (Media) ASIE PACIFIQUE/ MOYEN-ORIENT/ AFRIQUE Garena Online (Creative), PRC - Martell (Creative), L'Oréal (Creative, Media, Production), Yili (Creative), Yinlu (Creative), Capital Foods (Creative), Diageo (Creative), Yinlu (Creative), Others (Creative), Ecco (Creative), AXA (Creative), Samsung (Digital & Creative), Penang South Island (Power of One), Spotify (Creative), AMC (Creative), Mercedes-Benz (Creative), meitav Content (Production), Medgulf (Creative), Essilor (Creative), Nestlé Total (Wyeth) (Power of One), Sephora (Creative), Toyota Motor Corporation (Creative, Media, Data), Disney Studios / Disney + (Media), Disney + (Creative), DBS (Media), Great Eastern (Creative), Pet Culture Group Pty Limited (Media), Estee Lauder (Commerce), Ontex (Creative), Others (Creative), GSK (Creative), Godrej Pro Clean (Creative), MamaEarth (Media), Danone (Commerce), Thai Oil PCL (Creative), AB InBev (Creative), J&J (Commerce), Disney+ SEA (Media), Expedia (Creative), Wing (Creative), Lazada (Creative), SAIC R-Car (Creative), STB (Media), Israel Railways (Creative), Vivo (Creative), Pechoin (Creative), E carX (Creative), Exxon (Creative), Karaca (Media), NPCI (Creative), Insourcing (Production), Kalpataru Builders (Creative), Mavi (Creative), Hyatt (Media), Tiger Brands (Creative), Arrow Electronics brit(Digital), Infiniti (Creative), Aier eye hospital (Creative), Hikvision (Creative), KRAFTON Creative), Mayo (Creative), SAIC Volkswagen (Creative), Zhiji Motors (Creative), Procter & Gamble (Creative), Nestlé (Creative & Media), VSA Health & Wellness Pvt. Ltd (Commerce), Beiersdorf (Commerce), SVW (Creative), IM Car (Creative), Neom (Media), Li Auto (Creative), Turkish Airlines (Power of One), Big Ticket (Creative), Jindal Steel & Power Limited - Jindal Panther (Creative), Totole (Creative), Edrington (Media), Bang & Olufsen (Commerce), Meitav Dash (Data), Bank Hapoalim (Power of One), Budweiser (Creative), PT Heinz ABC Indonesia (Creative), Daimler AG (Creative), Rejoice (Creative), Chips Ahoy (Production), VS (Production), Whoo (Creative), LIXIL (Creative), WNS (Creative), IKEA (Media & Production), AB InBev (Creative), Mercedes-Benz (Data), Snooze (Creative), Diageo (Commerce), Australian Red Cross Lifeblood (Creative), FIFA (Creative), The Walt Disney Company (Creative), OnePlus (Creative), Voyages Indigenous Tourism Australia (Media), Bega Cheese (Media), SKII (Creative), Daxing Airport (Creative), HomePlus (Power of One), Harbin Beer (Creative), Wildlife Reserve Singapore (Media), Visa (Creative & Digital), Unicharm-Sofy (Digital), Ausnutria milk (Creative), Diageo (Power of One), Wei Chaun Foods Corporation (Creative), VW - DAS WELT Auto (Creative), Ferrero (Media), Johnson & Johnson (Commerce & Digital), Westpac (Media), Energy (Creative), Landmark (Media), NEC (Media), Mini Cooper (Creative), Vodacom (Commerce), Royal Comission for Al Ula (Media), Yili Baby Milk (Creative), Dubai Winners (Media), DuBuy (Media), MarsWrigly (Commerce), MOC Jinan century advantage (Creative), DMCC Phase 2 (Technology), Subway (Media), Bing Jiang Group (Digital), New Economic Development Bureau of Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone (Commerce) AMERIQUE LATINE Grupo SURA (Data), Banco Bradesco (Creative), Citigroup (Creative & Production), Pfizer (Creative), Astrazeneca (Creative), Compania Nacional de Chocolates de Peru S.A. (Creative), Visa (Creative & Media), Grupo Nutresa (Creative), Mercedes-Benz (Creative), Heineken (Creative), PepsiCo (Creative & Digital), Grupo Bimbo (Creative), Procter & Gamble (Creative & Data), Abastece ai (Creative), Tiger (Creative), Ypê (Creative), Enjoei (Creative), Gavilon (Creative), Nissan Motor Corporation (Creative), Merck Sharp & Dohme Corp. (Creative), Civica Pay (Creative & Media), Merck & Co (Creative), TikTok (Media), Groupe Renault (Media), Shopee (Media), Bacio di Latte (Media), Alpina (Creative & Media), Toyota Motor Corporation (Creative & Digital), PAE (Media), Lwart (Creative, Media, Data), Governo do Estado de Sao Paulo (Media), Grupo SURA (Creative), Lindt (Media), Gold Data Live (Media & Creative), Salinas Elektra (Media & Creative), Moderna Alimentos (Creative), Telcel (Media), Grupo Carso SAB de CV (Media), The Coca-Cola Company (Creative) GLOBAL Nissan Motor Corporation – Infiniti (Creative), Stellantis (Media), Vinted (Media), Humana (Media), Tik Tok (Creative), Meta (Media), Kärcher (Creative, Production, Media), Eli Lilly (Media) Avertissement Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risques susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, la dépendance de l’activité du Groupe envers ses dirigeants et ses collaborateurs, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques liés à la réorganisation du Groupe, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité. À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs. www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference! Annexes Revenu net : Calcul de la croissance organique (en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 12 mois Impact des taux

de change

au 31 décembre 2021

(en millions d’euros) Revenu net 2020 2 481 2 293 2 343 2 595 9 712 GBP (2) 29 Impact des taux de change (2) (151) (125) 4 81 (191) USD (2) (206) Revenu net 2020 au taux de change 2021 (a) 2 330 2 168 2 347 2 676 9 521 Autres (14) Revenu net 2021 avant acquisitions (1) (b) 2 395 2 537 2 612 2 925 10 469 Total (191) Revenu net des acquisitions (1) (3) 2 9 10 18 Revenu net 2021 2 392 2 539 2 621 2 935 10 487 Croissance organique (b/a) +2,8% +17,1% +11,2% +9,3% +10,0% (1) Acquisitions (CitrusAd, Boomerang, Third Horizon, Octopus, Balance Internet, Taylor Herring, Means Advertising), nettes de cessions (DPZ&T partial disposal, PC Epsilon Fitness, Sirius, Nexus et Found). (2) EUR = 1.181 USD en moyenne en 2021 vs. USD 1,140 en moyenne en 2020 EUR = 0.859 GBP en moyenne en 2021 vs. GBP 0,889 en moyenne en 2020 Définitions Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe. Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change. Ratio de recovery : 100 x [1 + croissance organique (n-1)] x [1 + croissance organique (n)]. Croissance organique vs. 2019 : ([1 + croissance organique (n-1)] * [1 + croissance organique (n)])-1 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements. Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions). Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net. Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de l’impact de la réforme fiscale américaine, de la réévaluation des earn-out et des frais d’acquisition d’Epsilon. BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée. BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée. Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers. Free cash-flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à l’activité. Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois. Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA Courant dilué. Compte de résultat consolidé (en millions d’euros) 2021 2020 Revenu net1 10 487 9 712 Revenu des coûts refacturables 1 251 1 076 Revenu 11 738 10 788 Charges de personnel (6 639) (6 242) Autres charges opérationnelles (2 782) (2 388) Marge opérationnelle avant amortissements 2 317 2 158 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) (477) (600) Marge opérationnelle 1 840 1 558 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (256) (339) Perte de valeur (122) (241) Autres produits et charges non courants (28) 5 Résultat opérationnel 1 434 983 Charges financières (115) (185) Produits financiers 30 66 Coût de l'endettement financier net (85) (119) Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions 27 (17) Autres charges et produits financiers (33) (79) Résultat avant impôt des entreprises consolidées 1 343 768 Impôt sur le résultat (307) (196) Résultat net des entreprises consolidées 1 036 572 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 0 (1) Résultat net 1 036 571 Dont : - Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 9 (5) Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 1 027 576 Données par action (en euros) - Résultat net attribuable

aux propriétaires de la société mère du Groupe Nombre d’actions 248 620 158 239 838 347 Bénéfice net par action 4,13 2,40 Nombre d’actions dilué 251 695 105 241 926 553 Bénéfice net par action – dilué 4,08 2,38 ______________________ 1 Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur, revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe. Etat de résultat global consolidé (en millions d’euros) 2021 2020 Résultat net de la période (a) 1 036 571 Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat - Gains (et pertes) actuariels sur régime à prestations définies 48 (20) - Impôts différés relatifs aux éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat (8) 3 Eléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat - Réévaluation des instruments de couverture 29 (89) - Ecarts de conversion de consolidation 590 (633) Total des autres éléments du résultat global (b) 659 (739) Résultat global de la période (a) + (b) 1 695 (168) Dont : - Résultat global de la période attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 9 (7) - Résultat global de la période attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 1 686 (161) Bilan consolidé (en millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Actif Écarts d'acquisition nets 11 760 10 858 Immobilisations incorporelles nettes 1 379 1 509 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 489 1 645 Immobilisations corporelles nettes 615 626 Impôts différés actifs 175 137 Titres mis en équivalence 25 24 Autres actifs financiers 276 232 Actifs non courants 15 719 15 031 Stocks et en-cours de production 277 230 Créances clients 11 315 9 508 Actifs sur contrats 979 889 Autres créances et actifs courants 897 803 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 659 3 700 Actifs courants 17 127 15 130 Total de l'actif 32 846 30 161 Passif Capital 101 99 Réserves consolidées, part du Groupe 8 487 7 083 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe) 8 588 7 182 Participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) (33) (22) Total capitaux propres 8 555 7 160 Dettes financières à plus d’un an 3 446 3 653 Obligations locatives à plus d’un an 1 801 1 850 Impôts différés passifs 274 247 Provisions à long terme 543 468 Passifs non courants 6 064 6 218 Fournisseurs et comptes rattachés 14 479 12 887 Passifs sur contrats 470 404 Dettes financières à moins d’un an 184 856 Obligations locatives à moins d’un an 288 292 Dettes d'impôts sur les sociétés 328 296 Provisions à court terme 274 234 Autres dettes et passifs courants 2 204 1 814 Passifs courants 18 227 16 783 Total du passif 32 846 30 161 Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d’euros) 2021 2020 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 1 036 571 Neutralisation des produits et charges calculés : Impôt sur le résultat 307 196 Coût de l'endettement financier net 85 119 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) 28 (6) Dotation aux amortissements et pertes de valeur 855 1 180 Rémunérations fondées sur des actions 52 55 Autres produits et charges calculés 5 94 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - 1 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2 2 Impôt payé (362) (293) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) (216) 1 047 Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) 1 792 2 966 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (139) (167) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 12 Acquisitions nettes d'immobilisations financières 4 (9) Acquisitions de filiales (276) (146) Cessions de filiales 3 1 Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (405) (309) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (227) (102) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (9) (10) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 9 2 Remboursement des emprunts (862) (1 302) Remboursement des dettes locatives (295) (384) Intérêts payés sur obligations locatives (70) (77) Intérêts financiers payés (106) (184) Intérêts financiers encaissés 26 71 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (14) (10) (Achats)/Ventes nets d'actions propres et exercice de BSA (127) 8 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) (1 675) (1 988) Incidence des variations de taux de change (IV) 238 (379) Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) (50) 290 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 3700 3 413 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (3) (6) Trésorerie à l'ouverture (V) 3 697 3 407 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 659 3 700 Soldes créditeurs de banques à la clôture (12) (3) Trésorerie à la clôture (VI) 3 647 3 697 Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) (50) 290 (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité Variation des stocks et en-cours de production (23) 139 Variation des créances clients et autres créances (1 218) (24) Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 1 025 932 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (216) 1 047 Tableau de variation des capitaux propres consolidés Nombre

d'actions en

circulation (en millions d’euros) Capital

social Réserves

liées au

capital Réserves et

résultats

consolidés Réserve de

conversion Réserve de

juste

valeur Capitaux

propres

attribuables

aux proprié-

taires de la

société mère Participations

ne donnant

pas le contrôle Total

capitaux

propres 245 577 779 1er janvier 2021 99 4 307 3 585 -816 7 7 182 -22 7 160 Résultat net 1 027 1 027 9 1 036 Autres éléments du résultat global nets d’impôts 590 69 659 659 Total des produits et charges de la période 1 027 590 69 1 686 9 1 695 5 018 232 Dividendes 2 264 -493 -227 -9 -236 296 350 Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 61 61 61 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle 13 13 -11 2 378 789 Exercices de Bons de Souscription d’Actions 10 10 10 (1 670 641) (Achats)/Ventes d’actions propres -137 -137 -137 249 600 509 31 décembre 2021 101 4 581 4 056 -226 76 8 588 -33 8 555 Nombre

d'actions en

circulation (en millions d’euros) Capital

social Réserves

liées au

capital Réserves et

résultats

consolidés Réserve de

conversion Réserve de

juste

valeur Capitaux

propres

attribuables

aux proprié-

taires de la

société mère Participations

ne donnant

pas le contrôle Total

capitaux

propres 236 956 827 1er janvier 2020 96 4 137 3 240 -185 113 7 401 -9 7 392 Résultat net 576 576 -5 571 Autres éléments du résultat global nets d’impôts -631 -106 -737 -2 -739 Total des produits et charges de la période 576 -631 -106 -161 -7 -168 7 035 496 Dividendes 3 169 -274 -102 -10 -112 274 325 Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 56 56 56 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle -6 -6 4 -2 22 156 Exercices de Bons de Souscription d’Actions 1 1 1 1 288 975 (Achats)/Ventes d’actions propres -7 -7 -7 245 577 779 31 décembre 2020 99 4 307 3 585 -816 7 7 182 -22 7 160 Bénéfice net par action (de base et dilué) (en millions d'euros, sauf les actions) 2021 2020 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe A 1 027 576 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net part du Groupe – dilué B 1 027 576 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 247 769 038 240 437 061 Actions créées sur l’exercice 2 929 864 1 974 862 Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (2 078 744) (2 573 576) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 248 620 158 239 838 347 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs (1) 2 784 437 1 977 939 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) (1) 290 510 110 267 Nombre d’actions – dilué D 251 695 105 241 926 553 (en euros) Bénéfice net par action A/C 4,13 2,40 Bénéfice net par action – dilué B/D 4,08 2,38 (1) Seuls les stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c’est-à-dire dont le prix d’exercice est inférieur au cours moyen de l’exercice, sont pris en considération. Au 31 décembre 2021, les stock-options non encore exercés n’ont pas été pris en compte du fait de leur effet relutif sur le bénéfice net par action. Bénéfice net courant par action (de base et dilué) (en millions d'euros, sauf les actions) 2021 2020 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net part du Groupe 1 027 576 Eléments exclus : - Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 191 254 - Perte de valeur (2), nette d’impôt 91 185 - Principales plus ou moins values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impot (18) (9) - Débouclement anticipé des swaps (voir note 8) - 11 - Réévaluation des compléments de prix d’acquisition (27) 17 Résultat net courant part du Groupe E 1 264 1 034 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant part du Groupe – dilué F 1 264 1 034 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 247 769 038 240 437 061 Actions créées sur l’exercice 2 929 864 1 974 862 Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (2 078 744) (2 573 576) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 248 620 158 239 838 347 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 784 437 1 977 939 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) 290 510 110 267 Nombre d’actions – dilué D 251 695 105 241 926 553 (en euros) Bénéfice net courant par action (1) E/C 5,08 4,31 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 5,02 4,27 (1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)- values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des compléments de prix et des coûts liés au débouclement anticipé de swaps croisés de taux-devises (en 2020). (2) Ce montant inclut les pertes de valeur sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location pour 91 millions d’euros en 2021 et 170 millions d’euros en 2020. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220202005945/fr/

