Publicis Groupe S.A. : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021

Le Rapport Financier Semestriel 2021 de Publicis Groupe S.A. [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] (Paris:PUB) peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société, www.publicisgroupe.com, rubrique Investisseurs / Investisseurs & Analystes / Information Réglementée.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs.

