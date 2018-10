Publicis Groupe : acquiert Kindred Group en République Tchèque

Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui l’acquisition de Kindred Group, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en République Tchèque.

Fondé en 2013 par Michal Nýdrle et plusieurs associés, Kindred Group est un ensemble d’agences indépendantes spécialisées comprenant les agences digitales Nýdrle et Inspiro, et les agences médias Red Media et Go.Direct. En cinq ans, Kindred Group est devenu la plus importante agence indépendante de communication numérique en République Tchèque en termes de revenus1. Kindred Group compte parmi ses clients plusieurs marques internationales et locales, comme Moneta Money Bank, Unilever, KMV, Vodafone, Zoot, Rémy Cointreau, la banque Ceskoslovenska obchodní, Huawei et Makro Cash and Carry.

Avec cette acquisition, les agences de Kindred Group rejoindront les autres agences de Publicis Groupe en République Tchèque : Zenith, Starcom, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis, Performics, Blue 449, Starlink et Newcast, portant ainsi le nombre total d’employés de Publicis Groupe dans le pays à 400 personnes. Grâce à l’intégration de Kindred Group, Publicis Groupe est capable d’offrir une solution intégrée à ses clients en République Tchèque qui couvre aussi bien l’analyse de données, le conseil et la mise en œuvre technologique, que l’achat d’espace programmatique et la créativité enrichie par la data.

Michal Nýdrle, fondateur de Kindred Group, est nommé au comité de direction de Publicis Groupe en République Tchèque. Il assurera la nouvelle fonction de Directeur du digital et de la technologie, et pilotera les équipes et les outils numériques.

Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe, Europe Centrale et du Nord, déclare : « Après la mise en œuvre du modèle par pays, et avec le soutien du « Power of One », nous entrons dans une nouvelle phase de la transformation de Publicis dans la région. Kindred Group apportera son expertise locale, digitale et créative, qui renforcera l’offre intégrée de Publicis Groupe sur le marché tchèque. Grâce au leadership de Tomas Varga, CEO de Publicis Groupe en République Tchèque, notre équipe a multiplié les succès ces dernières années. Je suis très heureux que Kindred Group ait accepté de s’associer à nous. Je suis convaincu que cette union nous aidera à améliorer encore les services proposés à nos clients, et à développer nos activités tant au niveau local que régional. »

« Appartenir à un réseau mondial aussi fort que Publicis Groupe constitue une merveilleuse opportunité pour Kindred Group, pour nous permettre de devenir le meilleur partenaire de nos clients dans la transformation digitale et les médias en ligne. J’y vois énormément de synergies possibles, et je suis sûr que cette collaboration renforcera notre activité et notre croissance. Après l’acquisition, les associés de Kindred Group resteront une composante essentielle de l’organisation, ce qui démontre notre engagement à nous développer ensemble » commente Michal Nýdrle.

