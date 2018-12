Publicis Groupe : annonce son intention d'acquérir Soft Computing

Cette acquisition permettrait à Publicis Groupe de prendre le leadership de la data marketing en France

Publicis Groupe (Paris:PUB)[Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires fondateurs de Soft Computing, leader français de la Data Marketing, en vue de l’acquisition d’un bloc de contrôle représentant 82,99 % du capital au prix de 25,00 euros par action, coupon 2018 attaché, soit une prime de 66,66 % par rapport au cours de clôture du 19 décembre 2018.

Fondé en 1984 par Eric Fischmeister et Gilles Venturi, Soft Computing est une société spécialisée dans la Data et son exploitation au service du marketing digital et de la transformation de l’expérience client. Cette structure leader, forte de plus de 400 talents, accompagne la plupart des grandes entreprises des secteurs de la distribution, des services et de la finance.

Ce rapprochement renforcerait l’expertise de Publicis Groupe en France dans les domaines de la data marketing, sur l’ensemble de la chaîne de valeur et affirmerait encore plus son positionnement de partenaire de la transformation de ses clients.

Ce projet d’acquisition est soumis à l’information/consultation préalable des instances représentatives du personnel de Soft Computing ainsi qu’aux conditions suspensives habituelles. En cas de réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle, Publicis Groupe déposera un projet d’offre publique simplifiée aux mêmes conditions financières qui sera éventuellement suivie du retrait obligatoire si les conditions sont réunies.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

À propos de Soft Computing

Soft Computing est leader du conseil en sciences et en technologies de la data et du digital appliquées au marketing et à l’expérience client. Cotée sur Nyse Euronext ((ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT), elle emploie plus de 400 experts, réalise en 2017 41 M€ de CA, pour 20% à l’international, avec 200 clients, dont la plupart des grandes entreprises du retail, de la finance et des services.

www.softcomputing.com

