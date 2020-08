Publicis, WPP, Onmicom : Les Mad Men en plein spleen en bourse

Depuis, ils se reconstruisent en faisant évoluer leurs modèles dans un secteur où les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses et où les prix ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ont bien sûr des atouts, notamment leur capacité à répondre aux besoins pluriels des grandes entreprises. Mais les investisseurs sont loin d'être convaincus de leur capacité à redresser la barre face à la Silicon Valley, aux groupes de conseil et aux petites structures remuantes.

La preuve avec ce 1er graphique des performances du "Big Four" sur 5 ans, par rapport au S&P500. Pendant que l'indice large américain gagnait 73%, les quatre agences perdaient du terrain, en particulier les deux européennes (Publicis et WPP) qui ont lâché plus de la moitié de leur valeur. Omnicom a perdu 20% et The Interpublic Group plus de 5%.

Les grandes agences souffrent sur 5 ans face au marché