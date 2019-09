Puissant séisme dans l'est de l'Indonésie, pas d'alerte tsunami

DJAKARTA, 26 septembre (Reuters) - Un puissant séisme d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter a secoué jeudi matin l'île de Céram, dans l'archipel des Moluques, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, rapporte l'Institut américain de géophysique (USGS).

Les autorités ont déclaré que le séisme, d'une magnitude initiale de 6,8, a été ressenti plusieurs villes de l'archipel situé dans l'est de l'Indonésie, notamment à Ambon et Kairatu.

Les tremblements de terre ne sont pas rares en Indonésie, qui est située sur la ceinture de feu du Pacifique.

En septembre 2018, un tsunami provoqué par un séisme a fait au moins 2.000 morts et des milliers de disparus aux Célèbes.

Celui de 2004 au large de Sumatra et le gigantesque tsunami qui a suivi ont fait 226.000 morts sur les rivages du Pacifique, dont plus de 120.000 en Indonésie. (Ed Davies et Gayatri Suroyo; Arthur Connan pour le service français)